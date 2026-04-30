Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de facia gecesi eğlence krizi
30.04.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye’de teleferik faciasının yaşandığı gece, CHP yöneticilerinin tekne görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yapılan açıklamalar, yalnızca kamuoyunda değil parti içinde de krize yol açtı.

Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın Başarır’a sert tepki gösterdiği kulislerde açıkça konuşulurken, “görüntüler nasıl sızdı?” sorusu CHP içinde güven bunalımını tetikleyen ana başlık haline geldi. Facia gecesine ait detaylar ve görüntüler, CHP troykası içindeki çatlağı daha görünür ve derin hale getirdi.

Başarır’ın görüntüler için dile getirdiği “video ile oynanmış” iddiası kamuoyunda karşılık bulmadı. Görüntülerin kesintisiz ve doğal akışta ilerlediği yönündeki değerlendirmeler, bu savunmayı zayıflattı. Tartışma böylece “montaj mı?” sorusundan çıkıp “o gece gerçekte ne yaşandı?” sorusuna evrildi.

FACİA İLE EĞLENCE SAATLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİ BÜYÜYOR

AFAD kayıtlarına göre Antalya’da 12 Nisan 2024’te yaşanan teleferik kazası saat 17.28’de meydana geldi ve kurtarma çalışmaları yaklaşık 22,5 saat sürdü. Bu kritik saatlerde kriz yönetimi yürütüldüğü ifade edilirken, tekne görüntülerinin zamanlaması kamuoyunda ciddi bir çelişki algısı oluşturdu. Görüntülerdeki rahat atmosfer, facianın ağırlığıyla örtüşmeyen bir tablo olarak yorumlandı.

Kaza Antalya’da yaşanırken, görüntülerin çekildiği yerin Göcek Merdivenli Koyu hattı olması, mesafe tartışmasını da beraberinde getirdi. En az 4 saatlik yolculuk süresi, hazırlık ve denize açılma süreçleriyle birlikte 5-6 saate kadar uzayabilecek bir zaman dilimine işaret ediyor. Bu tablo, kriz anında bölgeden ayrılındığı iddialarını güçlendirdi.

“AİLECEYDİK” SAVUNMASI YENİ TARTIŞMA BAŞLATTI

Başarır’ın “Ailemizle birlikteydik” sözleri, savunmadan çok yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Ortaya çıkan tablo, önceden planlanmış bir organizasyonun iptal edilmediği yönünde yorumlandı. Büyük bir facia yaşanırken, programın devam etmesi kamuoyunda “öncelik sorgulaması” başlattı.

Kaza noktası ile tekne arasındaki mesafe, tartışmanın en kritik başlıklarından biri haline geldi. İddialar, bazı isimlerin kriz bölgesinden erken ayrılarak programa katıldığı yönünde yoğunlaştı. Bu durum, “öncelik kurtarma çalışmaları mıydı yoksa planlanan etkinlik mi?” sorusunu gündeme taşıdı.

ORGANİZASYONDA “SIZINTI İÇERİDEN Mİ?”

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın görüntüler nedeniyle Başarır’a açık şekilde tepki gösterdiği ifade ediliyor. Görüntülerin partiye zarar verdiği ve kriz yönetiminde ciddi hatalar yapıldığı değerlendirmesi öne çıkıyor.

Tekne organizasyonunun iş insanı Hazım Giray tarafından düzenlendiği iddiaları, dikkatleri bu isme çevirdi. Başarır ile yakınlığı bilinen Giray üzerinden “görüntüler içeriden mi servis edildi?” sorusu kulislerde daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

BAŞARIR’IN “DERİN DEVLET” ÇIKIŞI TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ

Başarır’ın görüntülerin “devlet içindeki derin yapı” tarafından sızdırıldığı yönündeki açıklaması, tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Ancak bu çıkış, bazı çevrelerde “sorumluluktan kaçış” olarak yorumlandı. Tartışmanın odağında ise hala görüntülerin içeriği yer alıyor.

Başarır’ın sert çıkışları siyasi kulislerde “panik hali” olarak değerlendirilirken, özellikle “Bizi mi dinliyorsunuz?” sözleri, görüntülerin kaynağının ve içeriğinin konuşulmasına neden oldu. Ortaya çıkan tablo, “CHP içinde bir güven krizi ve yönetim zafiyeti mi var?” sorusunu gündeme getirdi.

Siyaset, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Eğlenmek de yasak ak yerinde herhalde:) 2 8 Yanıtla
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Niye şaşırmadık acaba mezarlıkta eğlenenden sonra daha tezillik olamaz ondan artık normal geliyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Avrupa Birliği’ne: Daha neyi bekliyorsunuz Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?
İzmir’de freni patlayan tır 10 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı İzmir'de freni patlayan tır 10 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump’ın elini yine tutmadı Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı
Gazeteci Mine G. Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı Gazeteci Mine G. Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı
Adım adım yeni savaşa doğru Mali’de çatışmalar şiddetleniyor Adım adım yeni savaşa doğru! Mali'de çatışmalar şiddetleniyor
Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü

15:14
Pakistan’da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
14:00
Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
13:48
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
12:47
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 15:44:40. #7.12#
SON DAKİKA: CHP’de facia gecesi eğlence krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.