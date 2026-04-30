Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

Rusya’da çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir erkeğin 20 katlı bir apartmanda yaşadığı tehlikeli kaçış girişimi gündem oldu.

BİRLİKTE OLDUĞU KADININ EŞİNE YAKALANINCA PANİK YAŞADI

İddiaya göre şahıs, birlikte olduğu kadının eşine yakalanmasının ardından büyük panik yaşadı. Yakalanmamak için çareyi balkondan kaçmakta arayan adam, metrelerce yükseklikte ölümle burun buruna geldi.

METRELERCE YÜKSEKTE TEHLİKELİ HAREKETLER

Görüntülerde, şahsın balkon korkuluklarından sarkarak aşağı inmeye çalıştığı, zaman zaman dengesini kaybetme tehlikesi yaşadığı anlar yer aldı.

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKMAYA KALKTI

Kaçış sırasında kontrolünü kaybeden şahsın bir anlık panikle kendini boşluğa bırakmayı göze aldığı anlar izleyenleri korkuttu. Olayın nasıl sonuçlandığına dair net bilgi paylaşılmadı.