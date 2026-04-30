Fenerbahçe\'den Salah bombası

30.04.2026 14:52
Mohamed Salah’ın Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakarak 20 milyon euro maaş talep ettiği, ancak kulüpteki son gelişmeler nedeniyle transfer görüşmelerinin şimdilik askıya alındığı iddia edildi.

Fenerbahçe’nin gelecek sezon için yaptığı transfer planlamasında dünya yıldızı Mohamed Salah iddiası gündemi sarstı. Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Mısırlı futbolcunun sarı-lacivertlilere olumlu yanıt verdiği öne sürüldü.

20 MİLYON EURO MAAŞ TALEBİ

İddialara göre Mohamed Salah’ın Fenerbahçe’ye transfer olmaya sıcak baktığı ancak yıllık 20 milyon euro garanti ücret talep ettiği belirtildi. Bu yüksek maaş beklentisi, görüşmelerin en kritik noktası olarak öne çıktı.

GÖRÜŞMELER DERBİ SONRASINA KALDI

Fenerbahçe yönetiminin, Salah cephesinden gelen olumlu sinyalin ardından süreci hızlandırmak istediği ve üçüncü görüşmeyi Galatasaray derbisinin sonrasına planladığı ifade edildi. Ancak kulüpte yaşanan son gelişmeler nedeniyle transfer görüşmelerinin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı. Yaşanan gelişmeler sonrası Salah tarafının beklemeye geçtiği ve sürecin nasıl ilerleyeceğinin merak konusu olduğu kaydedildi.

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Kafayı yemişler ahı gitmis Vahi kalmis bu kafayla on sene daha şampiyonluk hayal olur 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
