İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

30.04.2026 12:43  Güncelleme: 12:45
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, bir kadının özel hastanede burun estetiği ameliyatı olduktan sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlattı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, bir kadının özel hastanede burun estetiği ameliyatı olduktan sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlattı. Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki Hatice Öncü, burun estetiği ameliyatı olmak için 22 Nisan Çarşamba günü Çiğli ilçesindeki özel bir hastaneye gitti.

Ameliyat sırasında fenalaştığı iddia edilen Öncü, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Durumunun kötüleşmesinin ardından 23 Nisan Perşembe günü İzmir Şehir Hastanesi'ne nakledilen genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öncü'nün cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aile kızlarının vefatının ardından ameliyatın yapıldığı hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

"O HASTANEYİ KAPATSINLAR

Hatice Öncü'nün annesi Remziye Kanak, AA muhabirine, kızının öldüğüne hala inanamadığını söyledi. Kızının güle oynaya burun estetiği ameliyatına girdiğini anlatan Kanak, "Ameliyattan çıktı, yoğun bakıma aldılar, kızı kurtaramadılar bizi buraya gönderdiler. O hastaneyi kapatsınlar. Şikayetçiyim. Benim ciğerim yandı, başkasının ciğeri yanmasın. Daha benim kızım 23 yaşındaydı, sapasağlamdı, ayaklarıyla gitti. 'Kızın beyninde ve ciğerlerinde ödem olmuş' dediler. 'Kızınız iyi' dediler. Yalandan beni kandırdılar, oyaladılar." dedi.

"AMELİYAT ANINDA BİR ŞEY OLMUŞ"

Baba İbrahim Öncü ise ameliyatın yapıldığı hastanedeki belgelerde kızının narkozdan uyanamadığına ilişkin bilgilerin olduğunu iddia etti. Acılarının büyük olduğunu anlatan baba, "Onlardan şikayetçi olduk. O hastanede kızım entübe yapılmış. Hastaneye gelirken doktorla telefonla konuştum. Kızın neyi var diye sordum? Doktor bana 'sevk etmem lazım' dedi. O ameliyat anında bir şey olmuş. Yanlış bir ameliyat oldu." diye konuştu.

Öte yandan Öncü, olayın ardından aile bireylerinin hastanede fenalaştığını ancak hastanenin vezneye para ödemeden tedavi yapılmayacağını söylediğini öne sürdü.

"AMELİYAT İÇİN 70 BİN LİRA ÖDEDİ"

Dede Mehmet Mahsum Kanak ise torununun ameliyat için 70 bin lira ödediğini söyledi. Torunun sağlıklı bir şekilde ameliyata girdiğini anlatan Kanak, "Ameliyattan saat 16.00'da çıkıyor, kız uyanmıyor. Güçleri yetmediği için bir gece orada bırakıyor sonra İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk ediyorlar. Kızımız bugün sabah vefat etti." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Avrupa Birliği’ne: Daha neyi bekliyorsunuz Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?
İzmir’de freni patlayan tır 10 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı İzmir'de freni patlayan tır 10 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump’ın elini yine tutmadı Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı
Gazeteci Mine G. Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı Gazeteci Mine G. Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı
Adım adım yeni savaşa doğru Mali’de çatışmalar şiddetleniyor Adım adım yeni savaşa doğru! Mali'de çatışmalar şiddetleniyor
Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü
Namaz için uyanan baba oğlunu banyoda ölü buldu Namaz için uyanan baba oğlunu banyoda ölü buldu
Beykoz’da kavgayı ayırmak isteyen komşu bıçaklanarak öldürüldü Beykoz’da kavgayı ayırmak isteyen komşu bıçaklanarak öldürüldü
Brent petrol fiyatları uçuşa geçti Brent petrol fiyatları uçuşa geçti

15:14
Pakistan’da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
14:03
En Nesyri Arabistan’ı sallıyor
En Nesyri Arabistan'ı sallıyor
14:00
Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
13:54
Altın için ezber bozan tahmin
Altın için ezber bozan tahmin
13:48
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
12:47
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
12:42
Dicle Üniversitesi’nin kampüsünde petrol bulundu 6 sondaj kuyusu açılacak
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak
12:40
Antalya soruşturmasında 113 milyon lira kamu zararı tespit edildi
Antalya soruşturmasında 113 milyon lira kamu zararı tespit edildi
