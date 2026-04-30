Fenerbahçe\'yi eleyen takım finale gidiyor! Dün gece ortalık alev aldı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları tamamlandı. Gecede İngiliz ve Portekiz temsilcileri sahadan avantajlı skorlarla ayrıldı.

FENERBAHÇE’Yİ ELEYEN NOTTINGHAM DURMUYOR

Turnuvada Fenerbahçe’yi eleyerek dikkatleri üzerine çeken Nottingham Forest, yarı finalde Aston Villa’yı konuk etti. İngiliz ekip, 71. dakikada Chris Wood’un penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

BRAGA’DA DEMİR EGE DAMGASI

Gecenin diğer maçında Braga, sahasında Freiburg’u 2-1 mağlup etti. Portekiz ekibine galibiyeti getiren gollerden biri 8. dakikada milli futbolcu Demir Ege Tıknaz’dan geldi. Maçın uzatma dakikalarında Mario Dorgeles skoru belirledi. Freiburg’un tek golünü ise Vincenzo Grifo kaydetti.

RÖVANŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Yarı final eşleşmelerinin rövanş karşılaşmaları 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Final bileti alacak takımlar bu maçların ardından netleşecek.

FİNALİN ADRESİ İSTANBUL

UEFA Avrupa Ligi finali ise 20 Mayıs’ta Beşiktaş Park’ta oynanacak. Dev organizasyonun finaline İstanbul ev sahipliği yapacak.