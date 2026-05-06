Mevlüt Çavuşoğlu\'nun kardeşinden kötü haber! Ünlü iş insanı acil ameliyata alındı

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması Alanya’da büyük hareketliliğe neden oldu. Gece saatlerinde hastane çevresinde yoğun kalabalık oluşurken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

SAĞLIK EKİPLERİNDEN İLK MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre Aydın Çavuşoğlu’na sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra acil olarak ameliyata alındı. Çavuşoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama beklenirken, hastane çevresindeki hareketlilik dikkat çekti.

HASTANE ÖNÜNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Çavuşoğlu’nun yakınları ve çok sayıda vatandaş gelişmeleri takip etmek için hastaneye akın etti. Hastane önünde ambulans ve araç yoğunluğu yaşanırken, kalabalığın giderek arttığı görüldü.

POLİS EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, vatandaşların hastane önündeki bekleyişi sürdü.