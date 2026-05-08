Savaş sürerken yürek burkan görüntü

Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde bir anne ve çocuğun, sivilleri hedef aldığı öne sürülen FPV dronlardan korunmak için ağaçlık alana sığındığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

HALK DİKEN ÜSTÜNDE

Bölgedeki karelerde, ikilinin saldırı riskine karşı açık alanda saklanmak zorunda kaldığı görülürken, bu görüntüler kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Olay, devam eden Russia-Ukraine War sürecinde sivillerin yaşadığı zorlukları bir kez daha gündeme taşıdı.

GÜNLÜK YAŞAM RİSK ALTINDA

Yerel kaynaklar, özellikle FPV dronların son dönemde sivil alanlarda yarattığı tehdidin arttığını ve bölgede günlük yaşamın ciddi şekilde risk altında olduğunu belirtiyor.