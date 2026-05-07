Futbol Hakemi Hemşire: Zehra Güngör - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Futbol Hakemi Hemşire: Zehra Güngör

Futbol Hakemi Hemşire: Zehra Güngör
07.05.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zehra Güngör, hem hemşirelik okuyor hem de futbol hakemliği yaparak örnek bir başarı sergiliyor.

Zonguldak'ta hemşirelik bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Zehra Güngör, eğitimi ile çok sevdiği futbol hakemliğini bir arada sürdürerek çevresinin takdirini kazanıyor.

Balıkesir'de lisede eğitim gördüğü sırada meslek tanıtımı için okula gelen futbol hakemi sayesinde hakemlik mesleğiyle tanışan Güngör, 4 yıl önce il hakem kurulunun açtığı kursa katıldı.

Hakemlik eğitiminin ardından girdiği sınavlardan başarıyla ayrılan Güngör, amatör müsabakalarda görev almaya başladı.

Üniversite sınavında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü kazanan Güngör, çok sevdiği hakemliği sürdürmek için kaydını Zonguldak'a aldırdı.

Hemşirelik eğitimi ile hakemliği 3 yıldır bir arada yürüten üçüncü sınıf öğrencisi Güngör, yoğun temposunun yanında bu yıl üniversite hastanesinde başladığı stajına da haftanın iki günü devam ediyor.

Okul ve stajdan kalan zamanlarındaki antrenmanlarla formda kalmaya çalışan Güngör, "yapamazsın" sözüne inat her iki mesleği de bir arada başarıyla yürütüp örnek olmak istiyor.

"Kadınlar bulunduğu her yeri güzelleştiriyor"

Zehra Güngör, AA muhabirine, futbola çocuk yaşlardan itibaren ilgi duyduğunu söyledi.

Öğrenciliği, staj ve hakemliği birlikte sürdürdüğüne değinen Güngör, "Dışarıdan bakıldığında çok zor görünüyor ama işi severek ve keyifli yaptığınız zaman günün sonunda bu zorluk ve yorgunluk kalmıyor. Bazı zamanlar stajdan çıkıp idmana gelmem gerekiyor. Çoğu arkadaşım stajdan çıkıp evlerine giderek dinlenmeyi tercih ediyor. Ben ise sahaya gelip sporumu yapıyorum." dedi.

Güngör, insanların sürekli "seçim" yapması gerektiğini söylediğini ancak kendisinin iki mesleği de birlikte yürütmek istediğini vurguladı.

Kadınların isteyince başaramayacağı hiçbir iş olmadığını dile getiren Güngör, "Kadınlar bulunduğu her yeri güzelleştiriyor. Çoğu kişi, 'Futbolda kadının ne işi var?' diye düşünüyor ama bence kadının her yerde olması gerekiyor. Kadınlar sahada yer aldığı zaman erkekler, daha agresif davranmıyor, sahada kadın olduğunu görünce hareketlerini ona göre şekillendiriyor." diye konuştu.

Güngör, kendisine her zaman destek veren ailesini gururlandırmak için elinden gelen gayreti gösterdiğini, bunun için mücadele ettiğini ve çevresinin takdirini kazandığı aktardı.

İşinin en iyisi olmak için çalıştığını belirten Güngör, hakem olmaları için tavsiyelerde bulunup kadınları yönlendirdiğini anlattı.

FIFA kokardı hayali

Güngör, hakem camiasında kendilerine çok yardımcı olunduğunu ve bu destek sayesinde kadın hakem sayısının her geçen gün arttığını belirterek, bunun spor camiası için önemli olduğunu vurguladı.

İnsanların olumsuz eleştirilerine kulak tıkayıp bu işe cesaret edemeyenlere ilk adımı atmalarını tavsiye eden Güngör, "Herkesten, 'yapamazsın, edemezsin' cümlelerini duymama rağmen hem hemşire hem de hakem olarak bu iki zorlu mesleği bir arada yürütüp birçok kadına örnek olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Güngör, hakemlikte zirve gördüğü FIFA kokardını alarak hayallerini gerçeğe dönüştürmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol Hakemi Hemşire: Zehra Güngör - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:26
Acun Ilıcalı’dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
Acun Ilıcalı'dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:18:06. #7.13#
SON DAKİKA: Futbol Hakemi Hemşire: Zehra Güngör - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.