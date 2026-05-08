Galatasaray\'dan çok konuşulacak Osimhen kararı

Galatasaray, Avrupa devlerinin peşine düştüğü Victor Osimhen için kararını verdi. Sarı-kırmızılı yönetimin Nijeryalı yıldızı satmayı düşünmediği öğrenildi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre PSG, Victor Osimhen için Galatasaray’ın kapısını 75 milyon euroluk teklif ile çaldı. Daha önce Arsenal ve Barcelona’nın da yıldız golcüyle ilgilendiği öne sürülmüştü.
Sabah’ın haberine göre Galatasaray yönetimi, Avrupa devlerinin ilgisine rağmen Victor Osimhen’i takımda tutma kararı aldı.
Teknik direktör Okan Buruk’un gelecek sezonun kadro planlamasını Victor Osimhen üzerine yaptığı belirtildi. Sarı-kırmızılı teknik heyetin yıldız golcüyü takımın merkezinde düşündüğü ifade edildi.
Haberde, Galatasaray’ın 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Osimhen için Napoli’ye yapılacak ödemelerin mart ayında tamamen kapatıldığı aktarıldı.
Yıllık 21 milyon euro kazanan Nijeryalı yıldızın maaşının 15 milyon eurosunun Galatasaray tarafından, 6 milyon eurosunun ise sponsorlar aracılığıyla karşılandığı belirtildi. Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 20 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
