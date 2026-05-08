Shakira bombayı patlattı! İşte Dünya Kupası\'nın şarkısı

2010 Dünya Kupası’na “Waka Waka”, 2014 Dünya Kupası’na ise “La La La” şarkılarıyla damga vuran dünyaca ünlü sanatçı Shakira, futbolseverleri heyecanlandıran haberi verdi.
Kolombiyalı yıldız, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası’nın resmi şarkısını hazırladığını açıkladı.
Shakira’nın, Nijeryalı yıldız Burna Boy ile birlikte seslendirdiği “Dai Dai” isimli şarkının 14 Mayıs’ta yayınlanacağı duyuruldu.
Ünlü sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Maracana Stadyumu’ndan, işte Dünya Kupası resmi şarkısı ‘Dai Dai’. 14 Mayıs’ta geliyor. Hazırız!” ifadeleri kullanıldı.
2010 Dünya Kupası'nın unutulmaz marşı "Waka Waka" ile dünya çapında büyük başarı yakalayan Shakira'nın yeni şarkısı futbolseverler arasında şimdiden büyük heyecan yarattı.
