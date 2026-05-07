Haham Yosef Shoveli Gözaltında

İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde bulunan Meron Dağı çevresinde yaşayan 54 yaşındaki haham Yosef Shoveli, en az 4 erkeğe cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.

İsrail merkezli Ynet sitesinin haberine göre, polis, Shoveli'nin erkeklere cinsel istismarda bulunduğuna yönelik çok sayıda şikayet alınmasının ardından soruşturma başlatıldığını ve hahamın sorgulanmak üzere gözaltına alındığını duyurdu.

Haberde, Haham Shoveli'nin kendisini aziz gibi tanıtarak çevresindeki takipçilerinin güvenini kazandığı ve ardından onları istismar ettiği aktarıldı.

Yahudi tarikat ve grupların istismarlarıyla mücadele eden "The Israeli Center for Cult Victims" isimli sivil toplum kuruluşu, 2011 yılından bu yana Safed şehri ve Meron bölgesinde Shoveli tarafından yönetildiği iddia edilen bir grupla ilgili 16 erkekten şikayet topladığını duyurdu.

Açıklamada, hahamın dini otoritesini kullanarak sözde bir "manevi süreç", "günahtan arınma" veya "seçilmiş kişilere has özel bir yakınlık" sunarak en az 4 erkeğe cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

Toplanan tanıklıkların bu grupta sistematik bir baskı düzeninin hakim olduğunu gösterdiği vurgulanan açıklamada, hahamın oluşturduğu yapıda kişileri tamamen kendine bağımlı hale getirip kontrol altına aldığı, onları ailelerinden kopardığı, ücretsiz işçi olarak çalıştırdığı ve korku, aşağılama ile sömürüye dayalı bir düzenle iradelerini kırdığı kaydedildi.

Haham Shoveli, avukatı aracılığıyla suçlamaları reddetti.