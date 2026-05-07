Haham Yosef Shoveli Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haham Yosef Shoveli Gözaltında

07.05.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de Haham Shoveli, cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı.

İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde bulunan Meron Dağı çevresinde yaşayan 54 yaşındaki haham Yosef Shoveli, en az 4 erkeğe cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.

İsrail merkezli Ynet sitesinin haberine göre, polis, Shoveli'nin erkeklere cinsel istismarda bulunduğuna yönelik çok sayıda şikayet alınmasının ardından soruşturma başlatıldığını ve hahamın sorgulanmak üzere gözaltına alındığını duyurdu.

Haberde, Haham Shoveli'nin kendisini aziz gibi tanıtarak çevresindeki takipçilerinin güvenini kazandığı ve ardından onları istismar ettiği aktarıldı.

Yahudi tarikat ve grupların istismarlarıyla mücadele eden "The Israeli Center for Cult Victims" isimli sivil toplum kuruluşu, 2011 yılından bu yana Safed şehri ve Meron bölgesinde Shoveli tarafından yönetildiği iddia edilen bir grupla ilgili 16 erkekten şikayet topladığını duyurdu.

Açıklamada, hahamın dini otoritesini kullanarak sözde bir "manevi süreç", "günahtan arınma" veya "seçilmiş kişilere has özel bir yakınlık" sunarak en az 4 erkeğe cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

Toplanan tanıklıkların bu grupta sistematik bir baskı düzeninin hakim olduğunu gösterdiği vurgulanan açıklamada, hahamın oluşturduğu yapıda kişileri tamamen kendine bağımlı hale getirip kontrol altına aldığı, onları ailelerinden kopardığı, ücretsiz işçi olarak çalıştırdığı ve korku, aşağılama ile sömürüye dayalı bir düzenle iradelerini kırdığı kaydedildi.

Haham Shoveli, avukatı aracılığıyla suçlamaları reddetti.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haham Yosef Shoveli Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
13:03
Kylie Jenner 15 milyon takipçi kaybetti
Kylie Jenner 15 milyon takipçi kaybetti
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:17:55. #7.12#
SON DAKİKA: Haham Yosef Shoveli Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.