Avanos\'ta Kaz Başının Kesilmesi Şoku

07.05.2026 12:21
Avanos'ta koruma altındaki bir kaz başı kesilmiş halde bulundu, Belediye Başkanı tepki gösterdi.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, belediye ekiplerinin koruması altında bulunan kazlardan biri başı kesilmiş halde bulundu.

Avanos ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerinde güzel görüntüler oluşturan ve yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken kazlardan biri, nehre yakın bir parkta başı kesilmiş halde ölü bulundu. Avanos Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş, sanal medya hesabından duruma tepki göstererek, "Belediyemizin himayesinde olan, Avanos'un simgesi ve Kızılırmak'ın neşesi olan kazlarımıza canice yapılan vahşet, insanlığa sığmaz. Boynu koparılarak bir kenara atılan bu masum cana yapılanlar ne vicdana ne insanlığa sığmaz. Kızılırmak kenarındaki yeşil alanlarımıza musallat olan birtakım insan müsveddeleri, çevreye ve canlılara zarar veriyor. Daha önce kameriye ve bankları kıranlar, bu defa aynı yerde bir kazın başını keserek katletmiştir. Kuluçka ve yavru çıkarma döneminde olan bir canlıya eziyet etmek, ne güç göstergesidir ne de normal karşılanabilir bir davranıştır. Bu acı olayın sorumlularına lanet okuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

