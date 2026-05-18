Susurluk\'ta yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı

18.05.2026 08:47  Güncelleme: 09:03
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünün refüje çarpıp devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 05.47'de İstanbul-İzmir Otoyolu Susurluk Yeni Mahalle İstasyon Caddesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinden İzmir yönüne seyir halinde bulunan A.G. (50) idaresindeki 24 AAS 700 plakalı yolcu otobüsü, otoyolun sağ tarafında bulunan refüje çarptıktan sonra devrilerek sürüklendi.

YARALI 25 KİŞİ ŞEHİRDEKİ ÇEŞİTLİ HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Susurluk Grup Amirliği ekipleri ile çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Otobüste bulunan 40 yolcudan yaralanan 25 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Balıkesir merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yolun sol şeritten tek şerit halinde ulaşıma açık olduğu ve trafik akışında olumsuz bir durum bulunmadığı öğrenildi. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
