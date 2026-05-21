Survivor'da neler oluyor? Acun Ilıcalı'dan Beyza ile yakalanan Sercan'a imalı sözler

Survivor'da Beyza Gemici'nin Sercan Yıldırım ile buluşmak için yüzerek kamp alanını değiştirmesi gündeme bomba gibi düştü. İkilinin ağaç altında başbaşa yakalanmaları ise "Aralarında bir şey mi var?" sorusunu akıllara getirdi.
Olayın akabinde bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, Beyza'ya tepki göstererek "Seni ağaç altında Sercan ile buluyoruz. Bir de benim gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun" ifadelerini kullandı.
Programın dün akşam yayınlanan bölümünde ise Acun Ilıcalı "Kırmızı takım 'biz buradayız' dedi. Survivor'ın kurtları... Kırmızı takımla maşallah var diyelim hepsinin... (Gülüşmeler) Maşallah... Evet, Sercan başta olmak üzere tabii ki, Nihat'ın tecrübesi... Survivor'da çok iz bıraktı. Gerçekten unutamadığımız çok anımız var" diyerek Sercan'a göndermede bulundu.
