Batman'da asansör kurtarma faciası: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da asansör kurtarma faciası: 1 ölü

Batman\'da asansör kurtarma faciası: 1 ölü
21.05.2026 12:20  Güncelleme: 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da 14 katlı apartmanın 6. katında asansörde mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak isteyen Ziya Baltaş, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Mahsur kalanlar kurtarılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BATMAN'da, 14 katlı apartmanın 6'ncı katında, asansörde mahsur kalan 1'i çocuk 2 kişiyi kurtarmak isteyen Ziya Baltaş (67), asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Belde Mahallesi Lotus Park Sitesi'ndeki 14 katlı C Blok Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 6'ncı katında asansörde 1'i çocuk 2 kişi mahsur kaldı. Durumu fark edip yardıma koşan binada yaşayanlardan Ziya Baltaş, mahsur kalanları kurtarmak isterken dengesini kaybedip boşluğa düştü. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Baltaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Baltaş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Asansörde mahsur kalan 2 kişi ise ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Olaylar, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da asansör kurtarma faciası: 1 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Survivor’da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza’nın sevgilisi bakın kim çıktı Survivor'da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı
İtalya’dan Okan Buruk’a dev talip İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip
Bunu da gördük Hindistan’da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor Bunu da gördük! Hindistan'da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor

12:22
Kanseri yenen minik Zeyd’in en büyük hayali gerçek oldu
Kanseri yenen minik Zeyd'in en büyük hayali gerçek oldu
11:29
Yeni veriler açıklandı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek il
Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il
11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 13:01:50. #7.13#
SON DAKİKA: Batman'da asansör kurtarma faciası: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.