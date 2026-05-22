Market çalışanına kafa atan şüpheli tutuklandı

22.05.2026 09:27
İstanbul Arnavutköy'de müşteri Mert Ö.B., tartıştığı market çalışanını 'Bakar mısın' diyerek çağırıp kafa attı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası şüpheli polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iddiaya göre çıkan tartışma sonrası bir kişi, "Bakar mısın" diyerek yanına çağırdığı market çalışanına kafa attı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, market çalışanına kafa atarak yaralanmasına neden olan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

OLAY, MARKETTE MEYDANA GELDİ

Olay, Arnavutköy ilçesi Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen Mert Ö.B. adlı müşteri ile market çalışanı Devrim Akbulut arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından market dışına çıkan Mert Ö.B., market çalışanına "Bir bakar mısın" diyerek seslendi. Devrim Akbulut'un kapıya gelmesiyle birlikte şüpheli Mert Ö.B. kafa attı. Yaşanan saldırı anı marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin market çalışanını çağırdığı ve ardından kafa attığı anlar yer aldı.

ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Mert Ö.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 10:02:18. #7.13#
