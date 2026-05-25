Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
25.05.2026 08:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

“Duvara Karşı” filmi ve “Game Of Thrones” dizisiyle dünya çapında tanınan oyuncu Sibel Kekilli, fotoğrafçı ve yazar Andreas Daurer ile sade bir törenle evlendi. Ünlü oyuncu, düğünden kareleri paylaşarak mutluluğunu duyurdu.

Fatih Akın’ın yönettiği “Duvara Karşı” filmiyle geniş kitleler tarafından tanınan, ardından “Game Of Thrones” dizisindeki performansıyla uluslararası üne kavuşan oyuncu Sibel Kekilli evlendi.

Uzun yıllardır Almanya’da yaşamını sürdüren Kekilli, fotoğrafçı ve yazar Andreas Daurer ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah törenini sade bir organizasyonla gerçekleştirdiği öğrenildi.

MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sibel Kekilli, düğünden kareleri takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun yayınladığı fotoğraflar kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Kariyerinde hem Avrupa sineması hem de uluslararası yapımlarda önemli projelerde yer alan Kekilli, son paylaşımıyla sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.

Sibel Kekilli, Almanya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
Olympos’ta anıtsal mezar ve içerisinde aristokrat bir kadına ait lahit bulundu Olympos'ta anıtsal mezar ve içerisinde aristokrat bir kadına ait lahit bulundu
Sarıyer’de bahçede kalaşnikof ve el bombası bulundu Sarıyer'de bahçede kalaşnikof ve el bombası bulundu
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu

08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
08:14
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
07:12
CHP’li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi
CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
01:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 08:56:53. #.0.4#
SON DAKİKA: Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.