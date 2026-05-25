Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Fatih Akın’ın yönettiği “Duvara Karşı” filmiyle geniş kitleler tarafından tanınan, ardından “Game Of Thrones” dizisindeki performansıyla uluslararası üne kavuşan oyuncu Sibel Kekilli evlendi.

Uzun yıllardır Almanya’da yaşamını sürdüren Kekilli, fotoğrafçı ve yazar Andreas Daurer ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah törenini sade bir organizasyonla gerçekleştirdiği öğrenildi.

MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sibel Kekilli, düğünden kareleri takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun yayınladığı fotoğraflar kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Kariyerinde hem Avrupa sineması hem de uluslararası yapımlarda önemli projelerde yer alan Kekilli, son paylaşımıyla sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.