Ederson\'dan İlkay\'a büyük ayıp

Galatasaraylı İlkay Gündoğan ile Fenerbahçeli Ederson, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın Aston Villa’ya karşı çıktığı veda maçında tribündeki yerlerini aldı. Mücadelede yaşanan bir an ise dikkat çekti.
Manchester City’nin unutulmaz isimleri arasında yer alan İlkay Gündoğan ve Ederson, eski teknik direktörleri Pep Guardiola’nın veda maçını tribünden takip etti. İki yıldız futbolcu mücadeleyi birlikte izledi.
Karşılaşma sonrası Manchester City oyuncuları ve teknik heyeti Pep Guardiola ile tek tek vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı gecede eski futbolcular da saha kenarında yer aldı.
Karşılaşmanın ardından Ederson’un bütün Manchester City oyuncuları ve teknik ekibiyle tek tek kucaklaştığı görüldü. Ancak Brezilyalı kalecinin İlkay Gündoğan’ı atlaması dikkat çekti.
İkili arasında yaşanan o an futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Ederson’un İlkay Gündoğan ile selamlaşmaması kısa sürede konuşulan görüntüler arasında yer aldı.
2016 yılından bu yana Manchester City’nin başında bulunan Pep Guardiola, Aston Villa maçıyla birlikte İngiliz ekibine veda etti. İspanyol teknik adam Manchester City kariyerinde çok sayıda kupa kazanmıştı.
İşte o anlar:
