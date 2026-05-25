Ederson\'dan İlkay\'a büyük ayıp

Galatasaraylı İlkay Gündoğan ile Fenerbahçeli Ederson, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın Aston Villa’ya karşı çıktığı veda maçında tribündeki yerlerini aldı. Mücadelede yaşanan bir an ise dikkat çekti.

ESKİ HOCALARINI YALNIZ BIRAKMADILAR

Manchester City’nin unutulmaz isimleri arasında yer alan İlkay Gündoğan ve Ederson, eski teknik direktörleri Pep Guardiola’nın veda maçını tribünden takip etti. İki yıldız futbolcu mücadeleyi birlikte izledi.

MANCHESTER CITY AİLESİ BİR ARAYA GELDİ

Karşılaşma sonrası Manchester City oyuncuları ve teknik heyeti Pep Guardiola ile tek tek vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı gecede eski futbolcular da saha kenarında yer aldı.

EDERSON’UN HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın ardından Ederson’un bütün Manchester City oyuncuları ve teknik ekibiyle tek tek kucaklaştığı görüldü. Ancak Brezilyalı kalecinin İlkay Gündoğan’ı atlaması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

İkili arasında yaşanan o an futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Ederson’un İlkay Gündoğan ile selamlaşmaması kısa sürede konuşulan görüntüler arasında yer aldı.

GUARDIOLA DÖNEMİ SONA ERDİ

2016 yılından bu yana Manchester City’nin başında bulunan Pep Guardiola, Aston Villa maçıyla birlikte İngiliz ekibine veda etti. İspanyol teknik adam Manchester City kariyerinde çok sayıda kupa kazanmıştı.

İşte o anlar: