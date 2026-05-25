Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe\'den Salah bombası: Süper Lig\'i sallamaya geliyor
25.05.2026 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe’de başkan adaylarının Muhammed Salah transferi için devrede olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyla yıllık 20 milyon euro maaş üzerinden prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri yaklaşırken sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıran bir transfer iddiası ortaya atıldı. Başkan adaylarının dünya yıldızı Muhammed Salah için devreye girdiği öne sürüldü.

HEDEFTE MUHAMMED SALAH VAR

Liverpool ile sözleşmesi sona eren Muhammed Salah’ın Fenerbahçe’nin gündemine geldiği iddia edildi. Sarı-lacivertli kulüpte başkan adaylarından birinin seçimi kazanması halinde yıldız futbolcuyu taraftara hediye etmek istediği belirtildi.

20 MİLYON EURO DETAYI

İddiaya göre Fenerbahçe, 33 yaşındaki Mısırlı yıldız ile yıllık 20 milyon euro maaş üzerinden 1+1 yıllık anlaşma konusunda prensipte el sıkıştı. Transferle ilgili temasların sürdüğü aktarıldı.

DÜNYA FUTBOLUNUN EN BÜYÜK YILDIZLARINDAN

Kariyerinde Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool gibi önemli kulüplerde forma giyen Muhammed Salah, dünya futbolunun en önemli isimleri arasında gösteriliyor. Mısırlı yıldız özellikle Liverpool’daki performansıyla adını futbol tarihine yazdırdı.

LIVERPOOL’DA TARİHE GEÇTİ

2017 yılında Liverpool’a transfer olan Salah, İngiliz ekibinde çıktığı 441 maçta 257 gol ve 122 asist üretti. Deneyimli futbolcu bu sezon ise 40 maçta 12 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

SAYISIZ KUPA KAZANDI

Muhammed Salah kariyerinde 3 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Mısırlı yıldız ayrıca Premier Lig’de 4 kez gol kralı olmayı başardı.

Muhammed Salah, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    Ziyaaaa…. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de okul çıkışında akran zorbalığı kamerada: Saçından tuttukları kızı tekme tokat darp ettiler Arnavutköy'de okul çıkışında akran zorbalığı kamerada: Saçından tuttukları kızı tekme tokat darp ettiler
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Duyanlar inanamıyor: Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor Duyanlar inanamıyor: Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı

09:38
Ederson’dan İlkay’a büyük ayıp
Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
08:14
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
07:12
CHP’li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi
CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
01:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 09:43:28. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.