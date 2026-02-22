Başkan Dutlulu Gölmarmaralılarla iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Dutlulu Gölmarmaralılarla iftar sofrasında buluştu

Başkan Dutlulu Gölmarmaralılarla iftar sofrasında buluştu
22.02.2026 13:19  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik ruhunu yaşatmak amacıyla Gölmarmara'da düzenlediği iftar programında 2 bin kişiyi bir araya getirdi. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaşlarla birlikte oruçlarını açarak Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma anlamına vurgu yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla kent merkezinde ve ilçelerdeki iftar programlarına devam ediyor. Gölmarmara'da düzenlenen iftar programında 2 bin kişi Büyükşehir'in iftar sofrasında buluştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da orucunu Gölmarmara halkı ile açtı.

Düzenlenen iftar programına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ata Temiz, Ulaş Aydın, daire başkanları, CHP Gölmarmara İlçe Başkanı Hayati Uyar ve ilçe yönetimi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Paylaşmanın ve kalpleri birleştirmenin zamanı

Gölmarmara'da kurulan iftar sofrasında masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Başkan Besim Dutlulu, Ramazan'ın yalnızca bir ay değil; paylaşmanın, hatırlamanın ve kalpleri birleştirmenin zamanı olduğunu vurguladı. Aynı sofrada buluşmanın, aynı duaya "amin" demenin Manisa'nın ortak ruhunu güçlendirdiğini belirten Dutlulu, "Bereketin, dayanışmanın ve kardeşliğin her mahallede hissedildiği bir Manisa için çalışıyoruz" dedi.

Geleneksel ramazan eğlenceleri renk kattı

Gölmarmara Kapalı Pazaryerini dolduran vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını hep birlikte açtı. Açılan oruçlar sadece sofraları değil, gönülleri de birleştirdi. İftar sonrasında, Hacivat ve Karagöz, Orta Oyunu, her yaştan Gölmarmaralıya keyifli anlar yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca kent genelinde iftar sofraları kurmaya ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Besim Dutlulu, Gölmarmara, Belediye, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Dutlulu Gölmarmaralılarla iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 13:35:04. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Dutlulu Gölmarmaralılarla iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.