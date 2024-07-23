Şırnak'ta Petrol Sondajı Kazasında Hayatını Kaybeden Mühendis Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Petrol Sondajı Kazasında Hayatını Kaybeden Mühendis Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şırnak\'ta Petrol Sondajı Kazasında Hayatını Kaybeden Mühendis Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin çökmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden mühendis Mehmet İrfan Güler, Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

23.07.2024 14:31  Güncelleme: 14:40
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Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin beton zemininin çökmesi sonucu meydana gelen kazada, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet İrfan Güler (27), memleketi Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında yürütülen çalışma sırasında, sondaj kulesinin beton zeminin çökmesi sonucu iş kazası meydana geldi. Kazada enkaz altında kalan mühendis Mehmet İrfan Güler hayatını kaybederken, 2 işçi ise yaralandı. Genç mühendis Mehmet İrfan Güler için memleketi Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Halime Hatun Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Güler ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninde, baba İbrahim Güler ayakta durmakta zorlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar ve Manisa Valisi Enver Ünlü baba İbrahim Güler'in yanına oturarak ailenin acısını paylaştı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mehmet İrfan Güler, gözyaşları arasında toprağa verildi.

13 ay önce göreve başlamıştı

İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği bölümünden 2021 yılında mezun olan Mehmet İrfan Güler'in yine aynı üniversitede yüksek lisans yaptığı bildirildi. İbrahim- Hatice Güler çiftinin 2 çocuğundan biri olan Mehmet İrfan Güler'in bekar olduğu ve 13 ay önce Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında göreve başladığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Petrol Sondajı Kazasında Hayatını Kaybeden Mühendis Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Petrol Sondajı Kazasında Hayatını Kaybeden Mühendis Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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