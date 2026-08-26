Süleymancılar'a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama! Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var - Son Dakika
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Süleymancılar'a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama! Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var

Süleymancılar\'a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama! Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var
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Süleymancılar cemaatine yönelik son dalga operasyonda gözaltına alınan isimlerle ilgili karar verildi. Aralarında cemaat lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de olduğu 10 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Süleymancılar'a yönelik yürüttüğü soruşturmanın son dalga operasyonunda gözaltına alınanlar savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 

HİLMİ TUNA KURİŞ TUTUKLANDI

Aralarında, ilk dalga operasyonda tutuklanan cemaat lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Süleymancılar'a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama! Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var



Tutuklanan isimler şu şekilde:

  • Hilmi Tuna Kuriş
  • Mehmet Özmen
  • Osman Sert
  • İsa Ateş
  • Abdullah Özcan Yavuz
  • Taner Çetin
  • Metin Surat
  • Mehmet Ünal
  • Erhan Yılmaz
  • Süleyman Tuna Akbulut

FİRARİ KARDEŞ ARANIRKEN 200 KİLO ALTIN BULUNMUŞTU

Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş aranırken Ümraniye’de yaklaşık 200 kilogram külçe altın bulunmuştu. Yılmaz Kimya şirketinde bulunan altınlar sonrası Hilmi Tuna Kuriş'in şirketin yönetim kurulu üyesi olduğu ticaret sicili kayıtlarıyla belirlenmişti. Ele geçirilen ve kaynağı araştırılan altının değerinin yaklaşık 1,4 milyar lira olduğu açıklanmıştı. 

ALİHAN KURİŞ DE TUTUKLANMIŞTI

Süreç, 13 Ağustos sabahı Ankara merkezli 17 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla başlamıştı. 13 Ağustos'ta gözaltına alınıp 16 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden, aralarında cemaat lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk operasyondan elde edilen yeni deliller üzerine geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla merkezli yapılan baskınlarda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulandı.

Süleymancılar'a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama! Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var

SUÇLAMALARIN ODAĞINDA "EKONOMİK ÇIKAR" VAR

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın ana odağını; yapının herhangi bir sosyal veya dini faaliyetinden ziyade, hiyerarşik bir sistemle işleyen ekonomik çıkar odaklı bir suç şebekesi olup olmadığı oluşturuyor. Dosya kapsamında toplamda 49 şüpheliye yöneltilen ağır suçlamalar şunlar:

  • Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek
  • Nitelikli dolandırıcılık
  • Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
  • Kara para aklamak
  • Yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri (yolsuzluk) oluşturmak

alihan kuriş, 3. Sayfa, Alihan, Cemaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleymancılar'a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama! Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ea123123. Ea123123.:
    50 yaşındayım. cocuklugumdan beri bu grubun adını duyarim.niye simdi?hep iyilerdi de simdi mi kötü oldular.sebeppp 2 3 Yanıtla
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