Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katıldığını gören Arda Güler hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe'nin Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönmesinin ardından Arda Güler'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Real Madrid forması giyen milli yıldız, eski takımının Devler Ligi başarısını sosyal medya hesabından paylaştı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon engelini aşarak 18 yıllık hasretine son verdi. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Fransa'daki rövanşı 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükseldi. Fenerbahçe'nin tarihi başarısına eski futbolcusu Arda Güler de kayıtsız kalmadı.
ARDA GÜLER'DEN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI
Real Madrid forması giyen milli futbolcu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Fenerbahçe'nin ortak paylaşımını Instagram hikayesine taşıdı.
"FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GERİ DÖNDÜ"
Arda Güler'in paylaştığı gönderide, "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü" ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe altyapısından yetişen ve sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansın ardından Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in eski takımının başarısını paylaşması dikkat çekti.
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