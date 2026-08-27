Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...

Çocuğunu okula götüren bir anne, yolda üstü yarı çıplak halde çocuğuna selam veren tanımadığı bir şahsa sert tepki gösterdi. O anlar sosyal medyada kılık-kıyafet ve üslup tartışmasının fitilini ateşledi.

Sokakta yaşanan sıra dışı bir diyalog sosyal medyada gündem oldu. Çocuğuyla birlikte okul yolunda ilerleyen bir anne, sokakta üstü giyinik olmayan ve çocuğuna selam veren yabancı bir adamla karşı karşıya geldi.

"ÜSTÜNDE KIYAFETİN VARSA 'GÜNAYDIN' DERSİN!"

Tanımadığı kişinin yarı çıplak halde çocuğuna iletişim kurmasından rahatsız olan anne, tepkisini sert bir dille dile getirdi. Şahsın durumuna ve kılık kıyafetine vurgu yapan anne şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki sen benim çocuğuma ‘Günaydın’ diyebilirsin ama üstünde kıyafetin varsa dersin, anladın mı? Üstün yarı çıplak, göbeğin oranın buranın gözüküyor. Biz seni hiç tanımıyoruz, gelmişsin çocuğa o hâlinle ‘Günaydın’ diyorsun.”