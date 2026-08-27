Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi - Son Dakika
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Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi

Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi
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3 bin yıllık köklü tarihi, eşsiz koyları ve meşhur gastronomisiyle Batı Karadeniz'in incisi olan 6 bin 600 nüfuslu Amasra, 2026'nın ilk 8 ayında 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırladı. Antik kent kazıları ve kruvaziyer turizmiyle yükselişini sürdüren ilçede, yıl sonuna kadar 1,5 milyon ziyaretçi sayısının aşılması hedefleniyor.

Bartın’ın 3 bin yıllık köklü tarihe ve eşsiz koylara sahip ilçesi Amasra, 2026 yılının ilk 8 ayında adeta ziyaretçi patlaması yaşadı. 6 bin 600 nüfuslu ilçe, 8 aylık süreçte 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırlayarak Karadeniz turizminin gözdesi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı gibi birçok medeniyetin izlerini taşıyan, 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen Amasra, 2026 yazında tarihinin en yoğun sezonlarından birini geride bırakıyor. Tarihi Amasra Kalesi, Amasra Müzesi, simgeleşen Tavşan Adası ve meşhur deniz ürünleri mutfağıyla ziyaretçileri cezbeden ilçe, yılı yeni bir rekorla kapatmaya hazırlanıyor.

<a class='keyword-sd' href='/bodrum/' title='Bodrum'>Bodrum</a> ya da <a class='keyword-sd' href='/cesme/' title='Çeşme'>Çeşme</a> değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi

KRUVAZİYER TURİZMİ VE ANSTİK KAZILAR İVME KAZANDIRDI

2022 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bartın Üniversitesi ortaklığıyla sürdürülen "Amastris Antik Kenti" kazılarında çıkarılan "Su Perisi" gibi önemli eserler ilçenin tarih turizmine yeni bir boyut kazandırdı.

Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yolcu iskelesinin tamamlanmasıyla ivme kazanan kruvaziyer turizmi kapsamında, 2026 yılının ilk 8 ayında "Astoria Grande" gemisiyle düzenlenen 15 seferde 13 bin 351 Rus turist ilçeyi ziyaret etti. Karadeniz'deki bölgesel gelişmeler nedeniyle ara verilen kruvaziyer turlarının 2027 yılında yeniden ivme kazanması bekleniyor.

Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi

YIL SONU HEDEFİ: 1,5 MİLYON TURİST

İlçedeki turizm hareketliliğini değerlendiren Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, sezonun oldukça verimli geçtiğini vurguladı: "Amasra’mız 2026 yılının ilk 8 ayını çok yoğun geçirdi. Bayram tatilleri ve güzel havanın etkisiyle ilk 8 ayda 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Özellik bu sene palamudun bol çıkması ve coğrafi işaretli 'Amasra Salatası' ile gastronomide de öne çıktık. Antik kent kazılarımızın ve devletimizin desteğiyle 2026 yıl sonuna kadar ilçemizde 1,5 milyon turist sayısını aşmayı hedefliyoruz."

Kaynak: DHA

Batı Karadeniz, Amasra, Bodrum, Güncel, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yiğidin Harmanolduğu yer Yiğidin Harmanolduğu yer:
    Niyazi okuma özürlülüğü mü var 8 ayda diyor senin gibi insanlara laf anlatmak da çok zor bunun güvenlik kamerası var şehir içine giriş çıkış kamerası var araç sayısı var otel kaydı var benzinlik plaka okuma sistemi var var da var bunu hazırlarken senin gibi insanlar değil de uzmanlar istatistikler hazırlıyor. 1 1 Yanıtla
  • NİYAZİ ÜNAL NİYAZİ ÜNAL:
    ben bartındayım nasıl sayıyosunuz bu rakamı, amasrada bu kadar turisti ağırlayacak ne otel ne pansiyon nede otopark var, bartın merkezden günübirlik amasraya gidip eğlenen halkı satsanız bile bir milyonu bulmaz, kim nerden buluyo bu rakamları 1 0 Yanıtla
  • Yiğidin Harmanolduğu yer Yiğidin Harmanolduğu yer:
    Bir de yapay zeka diye bir sitem var 0 1 Yanıtla
  • özer bergin özer bergin:
    Bim varmı yada köfteci yusuf ,yoksa gidenleri fena öperler. 0 0 Yanıtla
  • NİYAZİ ÜNAL NİYAZİ ÜNAL:
    haziraan temmuz ağustos dışında amasraya hafta sonları ancak 3-4 otobüs gelir, birde 15-20 özel araç, oda hava güneşli ise, 2026 da haziran ortasına kadar yağmur kesilmedi Allahın kulu gelmedi, okumamda var burda yaşadığım için görüyorumda, lakin sizde edep ve üslup sorunu var 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi - Son Dakika
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