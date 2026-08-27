Galatasaray Leao transferinde geriye düştü! Gece yarısı sürprizi - Son Dakika
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Galatasaray Leao transferinde geriye düştü! Gece yarısı sürprizi

Galatasaray Leao transferinde geriye düştü! Gece yarısı sürprizi
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Rafael Leao için Milan ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a Aston Villa'dan kötü haber geldi. İngiliz ekibi gece yarısı yaptığı hamleyle transfer yarışına girerken, Portekizli yıldızın şu aşamada Premier Lig seçeneğine daha sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Rafael Leao transferinde dengeler değişti. Milan'dan ayrılması gündemde olan Portekizli yıldız için Aston Villa da devreye girdi.

İtalya'da Leao'nun geleceğine ilişkin kritik görüşmeler sürerken, Galatasaray ile Aston Villa arasında transfer yarışı başladı. Son gelişmelerin ardından 27 yaşındaki futbolcunun Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

ASTON VILLA GECE YARISI DEVREYE GİRDİ

Transfer yarışındaki dengeleri değiştiren hamle Aston Villa'dan geldi. İngiliz ekibinin gece saat 01.00 sıralarında Milan'a teklif sunduğu belirtildi. Aston Villa'nın kiralama formülü üzerinden ilerlediği ve Milan'a yaklaşık 8 milyon euro kiralama bedeli ödemeyi teklif ettiği aktarıldı. Anlaşmaya zorunlu satın alma maddesinin de eklenmesinin planlandığı kaydedildi.

Bu formülle transferin toplam maliyetinin Milan Başkanı Gerry Cardinale'nin istediği yaklaşık 50 milyon euro seviyesine yaklaşabileceği ifade edildi.

LEAO PREMIER LİG'E SICAK BAKIYOR

Aston Villa'nın Leao'ya yıllık 6,5 milyon euro maaş teklif ettiği ve bu rakamı yükseltebileceği belirtildi. Portekizli yıldızın ise mevcut durumda Türkiye yerine İngiltere'de forma giyme fikrine daha sıcak baktığı ve Aston Villa'nın yapacağı son hamleyi görmek istediği aktarıldı.

GALATASARAY'DAN 45 MİLYON EURO

Galatasaray ise Leao transferinden vazgeçmiş değil. Sarı-kırmızılıların Milan'a 45 milyon euro, Portekizli futbolcuya ise yıllık 12 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Aston Villa'nın devreye girmesinin ardından Galatasaray'ın teklifini daha da yükseltmeye hazır olduğu kaydedildi.

GARDI MİLANO'DA

Galatasaray adına transfer görüşmelerini yürüten George Gardi'nin iki gündür Milano'da bulunduğu ve yeni temaslarda bulunacağı aktarıldı. Aston Villa'nın da Milan ve Leao cephesiyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

LEAO KARARINI VERECEK

Transferde tarafların görüşmelerini sürdürmesi beklenirken Leao'nun bugün Galatasaray'a imza atmasının beklenmediği ifade edildi. Aston Villa'nın maaş teklifini yıllık 8-9 milyon euro seviyesine çıkarması halinde transfer yarışında önemli bir avantaj elde edebileceği belirtilirken, teknik direktör Unai Emery'nin de Portekizli yıldızı kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

Galatasaray, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Leao transferinde geriye düştü! Gece yarısı sürprizi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    yaa yapmayın transfer burnumuzdan geldi be 0 0 Yanıtla
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