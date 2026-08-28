Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi? - Son Dakika
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Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?

Fatih Tekke\'nin istifası sonrası Hamit Altıntop\'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Ferencvaros yenilgisinin ardından istifasını sunması sonrası Hamit Altıntop'tan destek mesajı geldi. Altıntop, "Fatih Tekke abi, hayırdır? Neden istifa edersin? Allah'tan ve Trabzon'dan başka neyün var senin?" ifadelerini kullanarak Tekke'ye kararından dönmesi yönünde seslendi.

Trabzonspor'da Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından istifasını yönetime sunan Fatih Tekke'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Tekke'nin istifa kararının ardından Hamit Altıntop da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

DESTEK VERDİ

Hamit Altıntop, Fatih Tekke'nin istifa kararının ardından yaptığı paylaşımda, "Fatih Tekke abi, hayırdır? Neden istifa edersin? Allah’tan ve Trabzon’dan başka neyün var senin? 18 aydır emek veriyorsun, bir şeyler inşa ediyorsun. Tam da sabrın, istikrarın ve devamlılığın konuşulması gereken yerde bırakmak sana yakışmaz abi. Trabzon’un sana, senin de Trabzon’a ihtiyacın var. Seni seviyoruz abi" ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?

Hamit Altıntop, Fatih Tekke, Trabzonspor, Ferencvaros, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi? - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    fatih hoca çok üzgün.beklemediği sonuç.ama yönetim onu bırakmamalı. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi? - Son Dakika
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