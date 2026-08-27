Boğaz'da intihara kalkışma anı kaydedildi - Son Dakika
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Boğaz'da intihara kalkışma anı kaydedildi

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulundu, cesaretle kurtarıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir kişinin kendisini Boğaz'ın sularına bıraktığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. O sırada denizde bulunan Eren Acar ve arkadaşı, köprüdeki hareketliliği fark ederek olay yerine yaklaştı. Acar ve arkadaşı, suya düşen kişiyi botlarına alarak iskeleye götürürken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kişinin hayatta olduğu öğrenildi.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köprü üzerinde araçların durduğunu ve kalabalık oluştuğunu gören Eren Acar ile arkadaşı, başlangıçta köprüde film çekimi yapıldığını düşündü. Daha sonra bir kişinin köprü korkuluklarından sarktığını fark eden Acar, şahsın bir anda kendisini Boğaz'ın sularına bıraktığını gördü.

Kafasında motosiklet kaskı bulunan kişinin suya düşmesinin ardından Acar ve arkadaşı botla olay yerine doğru ilerledi. Suda hareketsiz halde bulunan kişiyi botlarına çıkaran Acar, hızlı şekilde en yakın iskeleye ulaştı.

"Bir anda kendisini bıraktı"

Olayın görgü tanığı Eren Acar, yaşananları şöyle anlattı:

"İlk başta köprüdeki kalabalığı fark ettik. Köprüde araçlar durmuştu ve bir insan oradan sarkıyordu. İlk başta film olduğunu zannettik, film çekiliyor diye düşündük. Biraz daha dikkatli bakınca gerçek olduğunu anladık. Sonra oraya doğru yaklaşmaya başladık. Adam bir anda kendisini bıraktı. Kafasında kaskla, terlikleriyle birlikte atlamıştı."

"Suda baygın bir şekilde bekliyordu"

Acar, şahsı sudan çıkarmak için hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Düştükten sonra yanına yaklaştık. Suda baygın bir şekilde bekliyordu. Arkadaşımla birlikte tekneye çıkardık. Hızlı bir şekilde iskeleye yaklaştırdık. İskeleye yaklaştırdığımızda nefes alıyordu. Ağzından sıvı çıkıyordu, köpük, beyaz su çıkıyordu" dedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İskelede sağlık ekiplerine teslim edilen kişiye ilk yardım müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Acar, şahsın kendileri tarafından sudan çıkarıldığı sırada nefes aldığını ve hayatta olduğunu belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boğaz'da intihara kalkışma anı kaydedildi - Son Dakika

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