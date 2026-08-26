Lyon'da Fenerbahçe maçı öncesi mali kriz - Son Dakika
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Lyon'da Fenerbahçe maçı öncesi mali kriz

Lyon\'da Fenerbahçe maçı öncesi mali kriz
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Fenerbahçe ile karşılaşacak Lyon için Şampiyonlar Ligi play-off rövanşının mali açıdan büyük bir kriz yaşıyor. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Lyon için rövanş mücadelesi sadece sportif değil, kulübün finansal geleceği açısından da büyük bir krılma noktası olarak görülüyor.

DEVLER LİGİ GELİRİ HESAPLARI DEĞİŞTİRECEK

L'Equipe'te yer alan habere göre; Ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçen Lyon'un gruplara kalamaması durumunda ciddi bir bütçe açığıyla karşı karşıya kalacağı ifade edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek dev gelirden mahrum kalma ihtimali, Fransız ekibini kadroda radikal kararlar almaya zorlayabilir.

8 YILDIZ SATIŞ LİSTESİNE KOYULABİLİR

Elmas değerindeki Şampiyonlar Ligi biletinin Fenerbahçe’ye kaptırılması halinde, Lyon yönetiminin finansal dengeyi sağlayabilmek adına kadrodaki birçok önemli isimle yollarını ayırmak zorunda kalacağı belirtildi. Haberde, elenme durumunda kulübün nakit akışı sağlamak için gözden çıkarabileceği veya teklifleri değerlendireceği 8 futbolcu şu şekilde sıralandı:

  • Malick Fofana
  • Pavel Sulc
  • Ruben Kluivert
  • Ernest Nuamah
  • Ainsley Maitland-Niles
  • Tanner Tessmann
  • Nicolas Tagliafico
  • Duje Caleta-Car

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lyon'da Fenerbahçe maçı öncesi mali kriz - Son Dakika

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