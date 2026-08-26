Manisa'da feci kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da feci kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Manisa\'da feci kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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Manisa'nın Demirci ilçesinde, şerit ihlali nedeniyle iki otomobilin çarpıştığı kazada 56 yaşındaki Erol Uçar (56) ile kardeşi 54 yaşındaki Nurten Erdoğan hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ŞERŞİT İHLALİ KAZAYA NEDEN OLDU

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sındırgı-Simav kara yolunun Manisa'nın Demirci ilçesi Söğütçük Mahallesi kesiminde meydana geldi. Sındırgı'dan Simav yönüne giden Erol Uçar yönetimindeki 10 ZD 808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Murathan Gökçe (44) idaresindeki 06 MGG 62 plakalı otomobille çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kaza yerine sağlık, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

İKİ KARDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü sürücü Erol Uçar ile yanındaki kardeşi Nurten Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği, diğer otomobilin sürücüsü Murathan Gökçe ile yanında bulunan Cihan Gökçe (34) yaralandı. Ambulansla Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazada ölen 2 kardeşin cansız bedenleri, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Demirci Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların çekilmesinin ardından trafik 1 saat sonra normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yaralanma, 3. Sayfa, Demirci, Manisa, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da feci kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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