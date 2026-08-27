Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim saatler sonra İstanbul'da - Son Dakika
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Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim saatler sonra İstanbul'da

Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim saatler sonra İstanbul\'da
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Ernest Poku'yu kadrosuna katan Beşiktaş, orta saha transferinde de önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, Fabio Miretti ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. İtalyan futbolcu bugün saat 16.45'te İstanbul'a gelecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Son olarak Bayer Leverkusen'den Ernest Poku'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bu kez orta saha için Fabio Miretti transferinde önemli mesafe katetti. Beşiktaş, Miretti'nin kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını resmen duyurdu.

BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Fabio Miretti, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir."

SAAT 16.45'TE İSTANBUL'DA

Beşiktaş, İtalyan orta saha oyuncusunun geliş saatini de açıkladı. Kulübün açıklamasında, "Fabio Miretti'yi taşıyan uçak bugün saat 16.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır" denildi. Miretti'nin İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerindeki son işlemlerin tamamlanması bekleniyor.

Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim saatler sonra İstanbul'da

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Beşiktaş'ın kasasından bu transfer için 2 milyon Euro kiralama ücreti çıkacak. Sözleşmede ayrıca 10 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunuyor. Beşiktaş sezon sonunda opsiyonu kullanırsa 4 yıllık kontrat devreye girecek.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkan Miretti, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

İstanbul, Beşiktaş, Fabio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim saatler sonra İstanbul'da - Son Dakika

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