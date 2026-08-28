Fatih Tekke istifa etti, eski sözleri karşısına çıktı: Kendi lafını yedin hocam

Trabzonspor'da Ferencvaros karşısında alınan mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Fatih Tekke istifa kararı aldı. Ancak bordo-mavili yönetim, deneyimli teknik adamın istifasını kabul etmedi. Kulüp, Fatih Tekke'nin görevine devam edeceğini kamuoyuna resmen duyurdu.

TRABZONSPOR İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır.” ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili yönetim, Tekke'nin kararının kabul edilmediğini belirterek, “Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir.” açıklamasını yaptı.

AMEDSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA

Kulüp ayrıca Fatih Tekke'nin görevine devam edeceğini de açıkladı. Açıklamada, “Fatih Tekke, Teknik Direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır.” denildi.

ESKİ SÖZLERİ HATIRLATILDI

Tekke'nin istifa kararı almasının ardından geçmişte Trabzonspor hakkında söylediği sözler de yeniden hatırlandı. Fatih Tekke, o dönem yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'u herhangi biri, kim olursa olsun, herhangi bir sebepten dolayı istemiyorsa affedersiniz bizim oranın tabiriyle baksın dalgasına" demişti.

"KENDİ LAFINI YEDİN HOCAM"

Tekke'nin geçmişte kullandığı bu ifadeler ile Ferencvaros maçının ardından aldığı istifa kararını yan yana getiren taraftarlar, "Kendi lafını yedin hocam" şeklinde yorumlar yaptı. Trabzonspor yönetiminin istifayı kabul etmemesiyle birlikte Fatih Tekke görevine devam edecek ve Amedspor karşılaşmasında bordo-mavili takımın başında sahaya çıkacak.