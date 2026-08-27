Fenerbahçe\'ye Kerem Aktürkoğlu müjdesi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR GAZ KESMEDEN

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından dayanıklılık koşularıyla sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda dün oynanan Olimpik Lyon maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde görev alan oyuncular, aktif dinlenmeyle günü tamamladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN MÜJDE

Fenerbahçe'de Konyaspor maçında sakatlanan ve Lyon maçında forma giyemeyen Kerem Aktürkoğlu, Samsunspor mücadelesi öncesi çalışmalara başladı. Öte yandan sakatlığı bulunan deneyimli file bekçisi Mert Günok da çalışmalara başladı.