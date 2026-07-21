İran'ın bu ay düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığı iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın bu ay düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığı iddiası

21.07.2026 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ordusunun Orta Doğu'daki üslerine İran'ın düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığı Pentagon tarafından doğrulandı. Yaralıların çoğu hafif beyin sarsıntısı geçirdi ve görevlerine döndü.

ABD ordusunun Orta Doğu ülkelerindeki üslerine İran tarafından bu ay düzenlenen saldırılarda "yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığı" ileri sürüldü.

CBS News'e isminin gizli kalması koşuluyla konuşan ABD'li yetkililer, İran'ın füze saldırısı düzenlediği ABD üslerinde çok sayıda askerin yaralandığını iddia etti.

Haberde, "Orta Doğu bölgesindeki üslere düzenlenen çok sayıda İran hava saldırısında, yaklaşık 100 Amerikalı askerin yaralandığı, yaralıların çoğunun görevlerine geri döndüğü" belirtildi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell de televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 100 kişinin "bir dereceye kadar yaralandığının tespit edildiğini" ve bunların yüzde 96'sının görevine geri döndüğünü doğruladı.

Parnell, "Mücadeleye geri dönmeye kararlılar. Yaşanan yaralanmaların büyük çoğunluğu hafif beyin sarsıntılarıydı." ifadesini kullandı.

Pentagon'un kamuoyuyla paylaşmadığı iddiası

New York Times (NYT) gazetesi, "ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'ın son dönemde ABD güçlerine yönelik saldırılarından bazılarını ve bunlarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı" bilgisini kamuoyuyla paylaşmadığını iddia etmişti.

Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer, Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü ve birinin de kaybolduğu saldırı öncesinde, İran'ın bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenlediği, bu saldırılarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı, ABD'ye ait birçok helikopterin hasar aldığı iddiasında bulunmuştu.

İran ile savaşta ölen ABD askeri sayısı 17'ye yükselmişti

CENTCOM, İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.

Pentagon, bu 2 askerin kimliğinin belirlendiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti.

CENTCOM, Irak'ta da 18 Temmuz'da İran'ın insansız hava aracına (İHA) ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Irak'taki olayla birlikte ABD ve İsrail'in şubatta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta öldüğü açıklanan ABD askerinin sayısı 17'ye çıkmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın bu ay düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığı iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NASA’nın İstanbul görüntüleri hayran bıraktı Boğaz turkuaza büründü NASA'nın İstanbul görüntüleri hayran bıraktı! Boğaz turkuaza büründü
Dünyadaki sayılı mucizelerden: 2 bin yıllık antik liman pembeleşti Dünyadaki sayılı mucizelerden: 2 bin yıllık antik liman pembeleşti
Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani’yi hedef aldı Skandal Orta Doğu mesajı Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani'yi hedef aldı! Skandal Orta Doğu mesajı
Böyle evlat olmaz olsun Babasının tek umudunu küle çevirdi Böyle evlat olmaz olsun! Babasının tek umudunu küle çevirdi
Trump yine yaptı yapacağını Kupa törenine damga vuran anlar Trump yine yaptı yapacağını! Kupa törenine damga vuran anlar
Balkanlar’dan yayılan dev çekirgeler Bursa’da da görüldü Balkanlar'dan yayılan dev çekirgeler Bursa'da da görüldü

23:34
Haluk Levent’ten veda açıklaması Bu kez itiraf geldi
Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi
22:38
Messi, Dünya Kupası finalinin ardından sessizliğini bozdu
Messi, Dünya Kupası finalinin ardından sessizliğini bozdu
22:32
Tatilciden Alaçatı’daki fahiş fiyatlara isyan etti: Gelmeyin, durum korkunç
Tatilciden Alaçatı'daki fahiş fiyatlara isyan etti: Gelmeyin, durum korkunç
21:55
Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti
Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti
21:49
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
21:24
İran’dan Irak ve Ürdün’e füze saldırısı
İran'dan Irak ve Ürdün'e füze saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 00:19:57. #.0.2#
SON DAKİKA: İran'ın bu ay düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.