Ahbap soruşturmasında Gödeliner: Hesaplarımı Haluk Levent kullandı

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan derneğin ilk kurucularından olan iş adamı Emrah Gödeliner, savcılıktaki ifadesinde, "Mali profilimin çok yüksek olmasının sebebi hesaplarımın Haluk Levent isimli şahıs adına kullanılmasından dolayıdır" dedi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Emrah Gödeliner'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükmünden faydalanmak istemediğini belirten Gödeliner, "Ben etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Çünkü ben herhangi bir suç işlemedim. Ancak tüm bildiklerimi samimi ve doğru olarak anlatacağım" ifadelerini kullandı.

"DERNEĞİN BANKA HESAPLARINI HİÇBİR ZAMAN KULLANMADIM"

Ahbap Derneği'nin ilk kurucularından olduğunu söyleyen Gödeliner, "Ben Ahbap Derneği'nin ilk kurucularındandım. Yönetim kurulu üyesiydim. Hatırladığım kadarıyla 2021 yılında yönetim kurulu üyeliği görevimden ayrıldım. Haluk Levent isimli şahsa rica ederek sigortam orada devam etmiştir. Bu hesaplar hiçbir zaman benim tarafımdan kullanılmadı ve yetkim yoktu. Kimler tarafından kullanıldığını da bilmemekteyim" dedi.

ZAFER YAY İLE ECE GÜNER MİLYONLARI NEDEN GÖNDERDİ?

Zafer Yay ile yapılan para işlemlerinin Haluk Levent sebebiyle olduğunu öne süren Gödeliner, "Bu paralar Haluk Levent isimli şahıs adına hesabıma girip çıkmıştır. Hatta kendisi şu anda ismini hatırlamadığım bir resmi kuruma giderek, bu hesapları kendisinin kullandığını beyan etmişti. Paraların kaynağını bilmiyorum. Gönderen isimleri Haluk Levent isimli şahıs aracılığıyla tanırım. Bahse konu paraların nerelerde kullanıldığı hakkında da herhangi bir bilgim yoktur. Bu paralar sürekli borç alacak transferleri olarak yapılmaktaydı" ifadelerini kullandı.

Ece Güner ile yapılan 47 milyon liralık para giriş çıkış işlemlerinin sorulması üzerime Gödeliner, "Bu paralar sürekli borç alacak transferleri olarak yapılmaktaydı. Bu paralar Ece Güner isimli şahsın Haluk Levent isimli şahısla arasındaki borç ilişkisidir. Bu para ilişkilerinin oluşmasının sebebi Haluk Levent isimli şahıstan kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT'İN ASİSTANI İLE PARA TRAFİĞİ

Aynı dosya kapsamında tutuklanan Yeliz Kaya ile olan para trafiği hakkında da konuşan Gödeliner, "Bu paralar Haluk Levent isimli şahıs adına hesabıma girip çıkmıştır. Bu gelen paraların bazı kısımları Risus A.Ş.'nin maaş ödemeleri için gönderilen paralardır. Hesapların blokeli olmasından dolayı bu para transferleri benim hesabımdan yapılmaktaydı. Gelen paraların diğer kısmı ise Haluk Levent isimli şahıs bir coin firmasının reklamında oynamıştır. Bu coin fiyatlarının düşmesi üzerine bu coini alan vatandaşlar zarar etti. Haluk Levent isimli şahıs, reklamda oynadığından dolayı kendisini sorumlu tuttu ve bu paraları kurtarıp ödemek için Binance isimli uygulamayı attım. Mağdurların parasını ödemek için coin işlemleri yaptım. Ancak başarılı olmadı" dedi.

Dosyada adı geçen birçok isimle ilgili para işlemleri hakkında ise Gödeliner, "Paraların kaynağını bilmiyorum. Bahse konu paraların nerelerde kullanıldığı hakkında da herhangi bir bilgim yoktur. Bu paralar sürekli borç alacak transferleri olarak yapılmaktaydı" ifadelerini kullandı.

"MALİ PROFİLİMİN ÇOK YÜKSEK OLMASNIN SEBEBİ HALUK LEVENT'TİR"

"Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen", "Ahbap Derneği'ne emaneten" gibi açıklamalarla yapılan yüksek hacimli para işlemlerine ilişkin de Gödeliner, "Mali profilimin çok yüksek olmasının sebebi hesaplarımın Haluk Levent isimli şahıs adına kullanılmasından dolayıdır. Ahbap açıklaması ile bana gönderilen paraların açıklamalarını, 2025 yılında derneği denetlemeye gelen müfettişler de hesabıma bu parayı gönderenlerin açıklamaları bu şekilde yazmasının sebebini sorduğunda hesabıma para gönderen şahıslar, denetçilere 'Biz bu paraları derneğe değil, Haluk Levent isimli şahsa borç olarak gönderdik' dedi. Bahse konu açıklamaların yanlışlıkla yazıldığını beyan ettiler. Bu para işlemlerin oluşmasının sebebi Haluk Levent isimli şahsın hesabımı kullanmasından dolayıdır. Bu paraların nerede, nasıl kullanıldığını veya kimlere aktarıldığını bilmemekteyim" ifadelerini kullandı.

DEKONTTA SAHTECİLİĞE YELTENMİŞ

Ali Barış Kaya'nın Emrah Gödeliner'den 17 bin dolarlık bir ekran görüntüsündeki bilgileri değiştirmesini istediği, 17 bin doları 117 bin dolar yapmasını istediğinin sorulması üzerine Gödeliner, "Dekontun ne dekontu olduğunu şu anda hatırlayamadım. Bu dekontun üzerinde neden ve ne şekilde değişiklik yapılmak istendiğini hatırlamıyorum. Değişiklik için gereken programın bende olmadığını kendisine söyledim" dedi.

Gödeliner, "Volkan borç olarak gönderdiğini müfettişlere bildirdi. Bu paranın aslında Ahbap'a değil Haluk Levent isimli şahsa gönderildiğini de beyan etti. Haluk Levent'in bahse konu yazıyı yazması aslında şahsen borç istemesi olup, yardım değildir. Bu ödemenin de geri ödemesi yapılmıştı" ifadelerini kullandı.

"MADDİ MENFAAT SAĞLAMADIM"

İfadesinin sonunda hiçbir menfaat elde etmediğini savunan Gödeliner, "Ben Ahbap Derneği'nin adını kullanarak hiçbir şekilde maddi/manevi menfaat elde etmedim. Aynı şekilde akrabalarıma, arkadaşlarıma hiçbir şekilde faydası olmamıştır. Bahse konu hesap hareketleri tamamen Haluk Levent ile ilgilidir. Bu iş ve işlemleri kanıtlayacak olan dijital materyalleri şahsım veya avukatlarım aracılığı ile ivedilikle soruşturma dosyasına sunacağım" ifadelerini kullandı.