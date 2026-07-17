Dünya Kupası finalini stattan izlemek isteyenler adeta servet ödeyecek - Son Dakika
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Dünya Kupası finalini stattan izlemek isteyenler adeta servet ödeyecek

Dünya Kupası finalini stattan izlemek isteyenler adeta servet ödeyecek
17.07.2026 13:54
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İspanya ile Arjantin arasında oynanacak olan FIFA 2026 Dünya Kupası final maçı, ABD'de bugüne kadar düzenlenen tüm spor organizasyonları arasında ortalama bilet fiyatı açısından zirveye yerleşti. İşte detaylar...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk heyecanı zirveye ulaştı. Dev turnuvanın kazananını belirleyecek olan İspanya - Arjantin final mücadelesi, sadece yeşil sahadaki rekabetle değil, bilet piyasasında kırılan inanılmaz rekorla da tarihe geçiyor.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN PAHALI ORGANİZASYON

19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de New York'taki New Jersey Stadyumu'nda oynanacak dev final, ikinci el bilet piyasasında ABD spor tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı organizasyonu unvanını elde etti.

ORTALAMA BİLET FİYATI 11 BİN DOLARI AŞTI

TickPick tarafından paylaşılan verilere göre, bu tarihi finali tribünden canlı izlemenin ortalama bilet bedeli 11 bin 327 dolara (yaklaşık 534 bin TL) ulaştı. Bu dudak uçuklatan rakamla birlikte 2026 Dünya Kupası finali, ABD'de fiyat rekorlarını elinde tutan Amerikan futbolu organizasyonu Super Bowl'u da tahtından indirdi. 2024 yılında San Francisco 49ers ile Kansas City Chiefs arasında oynanan Super Bowl finalinin ikinci el biletleri ortalama 9 bin 411 dolardan alıcı bulmuştu.

İKİ BİLET İÇİN YARIM MİLYON LİRADAN FAZLA ÜCRET ÖDENDİ

Forbes'un aktardığı bilgilere göre ise; Bilet çılgınlığı özel tribünlerde çok daha ekstrem boyutlara ulaştı. Stadyumun 115A tribününden yan yana iki bilet, tanesi 28 bin 479 dolardan toplamda 56 bin 958 dolara satılarak turnuva tarihinin en yüksek bireysel bilet satışlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Kupası, Arjantin, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası finalini stattan izlemek isteyenler adeta servet ödeyecek - Son Dakika

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