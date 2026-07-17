Bir anda yerle bir oldular! Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir anda yerle bir oldular! Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı

17.07.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Chongqing kentine bağlı Pengşui ilçesinde meydana gelen büyük heyelanda 10'dan fazla bina çöktü. Enkaz altında kalanları kurtarmak için yüzlerce kişilik ekip çalışma başlatırken, şu ana kadar en az 10 kişi sağ çıkarıldı. Olası yeni heyelan riski nedeniyle 1.100'den fazla kişi tahliye edildi.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesine bağlı Pengşui ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen büyük heyelan, geniş çaplı yıkıma neden oldu. Yerel saatle 09.08 sıralarında Wujiang Nehri yakınındaki dağ yamacından kopan dev kaya ve toprak kütlesi, yerleşim alanına sürüklendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dağın bir bölümünün saniyeler içinde çöktüğü, çok sayıda binanın toprak altında kaldığı ve çevrenin yoğun toz bulutuyla kaplandığı görüldü.

10'DAN FAZLA BİNA TOPRAK ALTINDA KALDI

Çin devlet medyasına göre heyelan nedeniyle 10'dan fazla konut binası göçük altında kaldı. Bazı çok katlı binalar ise ağır hasar almasına rağmen ayakta kaldı. Enkaz altında kalan kişi sayısı henüz netlik kazanmazken, ekiplerin bölgede arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Bir anda yerle bir oldular! Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı

10 KİŞİ KURTARILDI, BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, şu ana kadar en az 10 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığını ve kurtarılanların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Olası yeni heyelan riski nedeniyle bölgedeki 1.100'den fazla kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Bir anda yerle bir oldular! Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı

800'DEN FAZLA KURTARMA GÖREVLİSİ SAHADA

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı olayın ardından ikinci seviye ulusal jeolojik afet acil durumunu devreye soktu. Bölgeye 800'den fazla arama kurtarma personeli, çok sayıda iş makinesi ve özel ekipman sevk edildi. Arama çalışmaları, yeni toprak kayması riskine rağmen devam ediyor.

ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ KESİLDİ

Güvenlik amacıyla heyelan bölgesinin çevresindeki yaklaşık 1 kilometrelik alanda elektrik, su ve doğal gaz akışı durduruldu. Ayrıca afet bölgesine çadır, katlanır yatak ve acil yardım kitleri dahil 8 binden fazla yardım malzemesi gönderildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Çin Bir anda yerle bir oldular! Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin İran’da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi ABD'nin İran'da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi
Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar
Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin’de meydanlara yerleştirildi Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin'de meydanlara yerleştirildi
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Beşiktaş’ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu Beşiktaş'ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
Jet ski macerası felaketle bitti: 1 çocuk öldü, baba ile kızı kayıp Jet ski macerası felaketle bitti: 1 çocuk öldü, baba ile kızı kayıp
Arjantin’in tartışmalı pankartına Londra’dan sert yanıt: Falkland Bizimdir Arjantin'in tartışmalı pankartına Londra'dan sert yanıt: Falkland Bizimdir
Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı
Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası’nda VIP locada çarpıcı görüntüler Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası'nda VIP locada çarpıcı görüntüler!
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı

13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
12:59
Aynı gün iki evladını kaybetti Yaşları 10 ve 7’ydi
Aynı gün iki evladını kaybetti! Yaşları 10 ve 7'ydi
12:50
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da!
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
12:42
Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
12:10
Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı “Gölge bakan“ gözaltında
Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı! "Gölge bakan" gözaltında
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 14:15:11. #7.13#
SON DAKİKA: Bir anda yerle bir oldular! Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.