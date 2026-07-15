Ankara'da korkunç kaza! EGO otobüsü iş yerine daldı, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Ankara'da korkunç kaza! EGO otobüsü iş yerine daldı, çok sayıda yaralı var

Ankara\'da korkunç kaza! EGO otobüsü iş yerine daldı, çok sayıda yaralı var
15.07.2026 17:01
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Ankara Mamak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği EGO otobüsü, önce telefon trafosuna ardından bir iş yerine çarptı. Kazada 7 kişi yaralanırken, 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği EGO (Elektrik, Gaz ve Otobüs) otobüsü, caddedeki bir iş yerine çarptı. Kazada 7 kişi yaralanırken, 4 araçta hasar meydana geldi.

Ankara'da korkunç kaza! EGO otobüsü iş yerine daldı, çok sayıda yaralı var

KORKUNÇ KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Mamak ilçesi Mamak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği EGO otobüsü, yol kenarındaki telefon trafosuna çarpıp, ardından bir iş yerine girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Ankara'da korkunç kaza! EGO otobüsü iş yerine daldı, çok sayıda yaralı var

Kazada 7 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle hasar gören 4 araç kullanılamaz hale geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da korkunç kaza! EGO otobüsü iş yerine daldı, çok sayıda yaralı var

"KAFAMI ÇEVİRDİĞİMDE OTOBÜSÜN İŞ YERİNE GİRDİĞİNİ GÖRDÜM"

Otobüsün hızlı olduğunu aktaran Ali Yağlı, "İş yerinden çıkıp, arabaya binerken bir ses duydum. Kafamı çevirdiğinde otobüsün iş yerine girdiğini gördüm. Her şey bir anda oldu. İnsanlar olay yerine akın akın koştu, bağrışmalar, çığlıklar oldu. Otobüs insanları altına aldı diye çok korktum ama Allah'a çok şükür ölümüz yok, yaralılar var. Otobüs hızlıydı. Söylentilere göre şoför kalp krizi geçirdi diye söyleniyor ama şu an net bir şey söyleyemiyoruz. İçeri girdiğimizde şoför şoktaydı, kendinde değildi" dedi.

Ankara'da korkunç kaza! EGO otobüsü iş yerine daldı, çok sayıda yaralı var

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Ankara, Ulaşım, Kaza, Ego, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da korkunç kaza! EGO otobüsü iş yerine daldı, çok sayıda yaralı var - Son Dakika

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