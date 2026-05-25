Villarreal, Atletico Madrid\'i resmen paramparça etti

İspanya La Liga’nın son haftasında Villarreal, sahasında konuk ettiği Atletico Madrid’i 5-1 mağlup ederek sezonu farklı galibiyetle kapattı.

İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİLER

Karşılaşmaya etkili başlayan Villarreal, 30. dakikada Dani Parejo’nun penaltı golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip baskısını sürdürürken 34. dakikada Ayoze Perez ve 40. dakikada Georges Mikautadze’nin golleriyle skor kısa sürede 3-0’a geldi.

ATLETICO CEVAP VERDİ AMA YETMEDİ

Atletico Madrid, 43. dakikada Marc Pubill’in golüyle farkı ikiye indirdi. Ancak Villarreal ilk yarının uzamasına izin vermedi.

İLK YARI 4-1 BİTTİ

Ev sahibi ekip 45. dakikada Pape Gueye’nin golüyle ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı. Atletico Madrid savunması ilk yarıda büyük dağınıklık yaşadı.

AYOZE PEREZ ŞOV YAPTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında da hız kesmeyen Villarreal, 54. dakikada bir kez daha Ayoze Perez ile gol buldu. İspanyol yıldız attığı iki golle maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

LİGİ ÜÇÜNCÜ SIRADA TAMAMLADILAR

Bu sonucun ardından Villarreal sezonu 72 puanla üçüncü sırada tamamladı. Atletico Madrid ise 69 puanla ligi dördüncü sırada bitirdi.