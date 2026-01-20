Fahriye Evcen\'in son hali ağızları açıkta bıraktı

Ekranlara veda ettiği günden bu yana daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Fahriye Evcen, kariyerine yalnızca reklam projeleriyle devam ediyor.

Geniş kitleler tarafından "Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı Necla karakteriyle tanınan oyuncu, özel hayatını ise gözlerden uzak yaşamayı seçiyor.

EVLİLİĞİ TÜM HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Evcen, "Çalıkuşu" dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Burak Özçivit ile evlendikten sonra ailesini ön planda tutan bir hayat kurdu.

Çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan'ı, 2023'te ise ikinci çocukları Kerem'i dünyaya getirdi.Zaman zaman haklarında çıkan ayrılık iddialarıyla magazin gündemine gelseler de, Özçivit ve Evcen bu söylentileri her defasında net bir şekilde yalanladı.

SON HALİ AĞIZLARI AÇIKTA BIRAKTI

Ünlü çift son olarak küçük oğulları Kerem için düzenledikleri doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi. Sade bir ortamda, aile arasında yapılan kutlamadan paylaşılan kareler sosyal medyada ilgi gördü.

Fotoğraflarda Fahriye Evcen'in yeni saç stili dikkat çekti. Kahkül kestiren oyuncunun bu değişimi, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı ve kısa sürede gündem oldu.