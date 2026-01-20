Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

Fahriye Evcen\'in son hali ağızları açıkta bıraktı
20.01.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Fahriye Evcen, ailesiyle devam ettirdiği sakin hayatı ve son paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Burak Özçivit ile evliliği, çocukları ve haklarında çıkan iddialarla zaman zaman magazin başlıklarında yer alan Evcen, küçük oğlu Kerem'in doğum günü kutlamasında ortaya çıkan yeni imajıyla bu kez dikkatleri üzerine çekti.

Ekranlara veda ettiği günden bu yana daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Fahriye Evcen, kariyerine yalnızca reklam projeleriyle devam ediyor.

Geniş kitleler tarafından "Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı Necla karakteriyle tanınan oyuncu, özel hayatını ise gözlerden uzak yaşamayı seçiyor.

Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

EVLİLİĞİ TÜM HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Evcen, "Çalıkuşu" dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Burak Özçivit ile evlendikten sonra ailesini ön planda tutan bir hayat kurdu.

Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

Çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan'ı, 2023'te ise ikinci çocukları Kerem'i dünyaya getirdi.Zaman zaman haklarında çıkan ayrılık iddialarıyla magazin gündemine gelseler de, Özçivit ve Evcen bu söylentileri her defasında net bir şekilde yalanladı.

Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

SON HALİ AĞIZLARI AÇIKTA BIRAKTI

Ünlü çift son olarak küçük oğulları Kerem için düzenledikleri doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi. Sade bir ortamda, aile arasında yapılan kutlamadan paylaşılan kareler sosyal medyada ilgi gördü.

Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

Fotoğraflarda Fahriye Evcen'in yeni saç stili dikkat çekti. Kahkül kestiren oyuncunun bu değişimi, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı ve kısa sürede gündem oldu.

Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

Fahriye Evcen, Son Hali, Magazin, Ünlüler, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ates null Ates null:
    İyide bize ne.Şu faydasızları haber yapıp durmayın 12 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    NEDENSE BU ADAMA KANIM HİÇ ISINMADI O YÜZDEN KURULUŞ OSMANI DA HİÇ İZLEMEDİM 2 2 Yanıtla
  • yasemini1 yasemini1:
    ağzını kapada sinek girmesin 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL’ye el konuldu İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL'ye el konuldu
Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor
Konya’da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı Konya'da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı
Aston Villa, Abraham için İstanbul’a geldi Aston Villa, Abraham için İstanbul'a geldi
Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru hayatını kaybetti Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru hayatını kaybetti
İmzalar atıldı Acun Ilıcalı’dan tarihi transfer İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer
Ateşkesin ardından Dem Parti, TBMM Grup Toplantısını Nusaybin’de toplayacak Ateşkesin ardından Dem Parti, TBMM Grup Toplantısını Nusaybin'de toplayacak
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu ''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu

19:37
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
19:00
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
18:09
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
17:32
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:19
Netanyahu, Türkiye’nin ismini duyar duymaz Rubio’yu aramış
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 19:46:53. #7.11#
SON DAKİKA: Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.