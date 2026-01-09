Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı

Haberin Videosunu İzleyin
Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı
09.01.2026 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı
Haber Videosu

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'e bir çocuğun yürüme töreninde yalnızca kurdele kesmesi için 8 milyon 600 bin lira ödendi. Çocuğun yürüme töreni sosyal medyada gündem oldu.

Yoğun hayran ilgisiyle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Burak Özçivit, bu kez farklı bir etkinlikle gündemde. Ünlü oyuncu bir çocuğun "yürüme törenine" katıldı.

BİR KURDELE İÇİN 8.6 MİLYON LİRA

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Özçivit'in yürümeye yeni başlayan bir çocuğun ayaklarındaki bağları temsil eden kurdeleyi kestiği görüldü.

İddialara göre ünlü oyuncu, törene katılımı ve kurdele kesme işlemi karşılığında 200 bin dolar yani yaklaşık 8 milyon 600 bin Türk Lirası ücret aldı.

Sosyal Medya, Magazin, Ünlüler, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    oha 7 0 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    Bu yvşktn hemen vergi alın 1 0 Yanıtla
  • 1234 1234:
    duyurulur masak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda
Tarihi zafer PSG, 905’te gelen gol sonrası şampiyon Tarihi zafer! PSG, 90+5'te gelen gol sonrası şampiyon
Fırtına, iskelede çalışan işçileri denize düşürdü Bir kişi hayatını kaybetti Fırtına, iskelede çalışan işçileri denize düşürdü! Bir kişi hayatını kaybetti
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD’ye çeyiz olarak versin Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD'ye çeyiz olarak versin
DEM Parti’nin TBMM’deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk’ten tepki DEM Parti'nin TBMM'deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk'ten tepki

19:37
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
18:58
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 20:08:37. #7.11#
SON DAKİKA: Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.