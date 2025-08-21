Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit'ten dikkat çeken hamle - Son Dakika
Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit'ten dikkat çeken hamle

Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit\'ten dikkat çeken hamle
21.08.2025 13:46
Boşanma söylentileri, sosyal medya hamleleri ve son olarak gündeme bomba gibi düşen şiddet iddiaları derken, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti magazin gündeminin tam merkezine yerleşti. Ancak tüm bu çalkantının ortasında, Özçivit'in eşinin fotoğrafına yazdığı ''İnadına çok güzelsin Aşkım'' yorumu, dedikodulara hem romantik hem de meydan okuyan bir yanıt oldu.

Son günlerde evliliklerinde kriz yaşadıkları yönündeki iddialarla gündeme gelen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden, tartışmaların ardından dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi geldi.

SOYADI DETAYIYLA BAŞLAYAN SÖYLENTİLER

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışıp 2017 yılında evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, uzun süre "örnek çift" olarak anılsa da, son yıllarda birlikte paylaşım yapmamaları ve sosyal medyadaki etkileşimlerinin azalması, ilişkilerinde sorun olduğu iddialarını doğurdu. Geçtiğimiz günlerde ise Evcen'in Instagram hesabından "Özçivit" soyadını kaldırması bu söylentileri alevlendirdi. Soyadını saatler sonra yeniden eklemesi kısa süreli bir panik havası yaratsa da, çiftin günler sonra birlikte samimi bir poz paylaşması, "her şey yolunda" mesajı olarak değerlendirildi.

ŞİDDET İDDİASI MAGAZİN GÜNDEMİNE DAMGA VURDU

Tüm bu gelişmelerin ardından, "Beyaz Magazin" programında ortaya atılan şiddet iddiası gündemi daha da ısındırdı. Komşuların evden yükselen sesleri duyduğu ve çiftin tatilde de tartışmaya devam ettiği ileri sürüldü. İddialar, Evcen'in sosyal medya profilinde yaptığı değişikliklerin bu tartışmaların bir yansıması olabileceği şeklinde yorumlandı.

ÇİFTTEN SERT AÇIKLAMA: "AİLE KURUMUNA SAYGINIZ OLSUN"

Tartışmaların büyümesi üzerine çiftin sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse, bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır."

Açıklama, iddiaları kesin bir dille yalanlarken, özel hayatlarına yönelik yapılan yorumlara da açık bir sınır çizdi.

Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit'ten dikkat çeken hamle

"İNADINA ÇOK GÜZELSİN AŞKIM"

Tüm bu tartışmaların hemen ardından Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yeni bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımın altına ilk yorum ise eşi Burak Özçivit'ten geldi. Ünlü oyuncu, eşinin fotoğrafına kalp ve öpücük emojileriyle birlikte, "İnadına çok güzelsin Aşkım" notunu düştü.Özçivit'in bu yorumu, iddialara karşı bir sevgi mesajı ve aynı zamanda güçlü bir duruş olarak yorumlandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oa343862!:
    Ya şu iki degersizi haber yapıp durmayın. Adamlar sizin sayenizde dolar milyoneri oldu 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KAP'a bildirildi Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım

13:26

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

14:12
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
14:12
Komisyonda başlayan ’’Kürtçe’’ tartışması büyüyor DEM Parti’den tepki var
Komisyonda başlayan ''Kürtçe'' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var
