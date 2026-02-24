Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan\'dan 30 daire aldı

Ekranların en çok konuşulan isimlerinden Burak Özçivit, bu kez oyunculuğuyla değil yatırımlarıyla gündemde. Uzun yıllar Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren Özçivit'in, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinden 150 milyon TL değerinde 30 daire satın aldığı öne sürüldü.

İddiaya göre Özçivit, gayrimenkul yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Eyüpsultan'da toplu bir alım gerçekleştirdi. Toplam yatırım bedelinin 150 milyon TL olduğu ileri sürülürken, oyuncunun 30 daireyi portföyüne kattığı konuşuluyor. Konuya ilişkin Özçivit cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DAHA ÖNCE DE MAL VARLIĞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra kazancıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Özçivit'in; lüks araçları, yurt dışındaki hayran buluşmaları ve reklam anlaşmalarıyla dikkat çektiği biliniyor. Oyuncunun özellikle son yıllarda gayrimenkul yatırımlarına ağırlık verdiği iddiaları da zaman zaman kamuoyuna yansımıştı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

150 milyon TL'lik yatırım iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, "Servetine servet kattı" yorumları yaparken, bazı sosyal medya paylaşımlarında ise "Eyüpsultan'ı komple alsaymış", "Eyüpsultan'da 5 milyona nerede ev var, biz de alalım" ve "Bizim hayalimiz; daireleri kiraya verip bir daha çalışmamak" şeklinde esprili ifadeler yer aldı.