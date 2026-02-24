Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı - Son Dakika
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı

Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı
24.02.2026 18:35
Ekranların popüler isimlerinden Burak Özçivit, bu kez oyunculuk yetenekleri ile değil, gayrimenkul yatırımlarıyla gündeme geldi Özçivit'in İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinden 150 milyon TL değerinde 30 daire satın aldığı iddia edildi.

Ekranların en çok konuşulan isimlerinden Burak Özçivit, bu kez oyunculuğuyla değil yatırımlarıyla gündemde. Uzun yıllar Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren Özçivit'in, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinden 150 milyon TL değerinde 30 daire satın aldığı öne sürüldü.

İddiaya göre Özçivit, gayrimenkul yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Eyüpsultan'da toplu bir alım gerçekleştirdi. Toplam yatırım bedelinin 150 milyon TL olduğu ileri sürülürken, oyuncunun 30 daireyi portföyüne kattığı konuşuluyor. Konuya ilişkin Özçivit cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DAHA ÖNCE DE MAL VARLIĞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra kazancıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Özçivit'in; lüks araçları, yurt dışındaki hayran buluşmaları ve reklam anlaşmalarıyla dikkat çektiği biliniyor. Oyuncunun özellikle son yıllarda gayrimenkul yatırımlarına ağırlık verdiği iddiaları da zaman zaman kamuoyuna yansımıştı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

150 milyon TL'lik yatırım iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, "Servetine servet kattı" yorumları yaparken, bazı sosyal medya paylaşımlarında ise "Eyüpsultan'ı komple alsaymış", "Eyüpsultan'da 5 milyona nerede ev var, biz de alalım" ve "Bizim hayalimiz; daireleri kiraya verip bir daha çalışmamak" şeklinde esprili ifadeler yer aldı.

Burak Özçivit, Eyüpsultan, İstanbul, Magazin, Finans, Yaşam, Emlak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mustafa Gürlek Mustafa Gürlek:
    Zengin her zaman zengin gariban her zaman gariban yeni Türkiye 85 11 Yanıtla
    Enis Çakar Enis Çakar:
    yooo seyyar satcisiydim sultan Ahmed te simdi kapali carsidan 2 tane mulk satin aldim 46 yasindayim 13 yasimdan beri calisiyorum sokaklarda buyudum, calsana her zaman ekmek var, Kari kiz yok alkol yok, alem yok, simdi key if yapiyorum 45 29
    VillaUmut VillaUmut:
    Çalışana ekmek var konusu ne alaka Enis Bey? Cidden hayat sadece kişilerin kavrayabildiği kadar büyük :) 25 10
  • Ertugrul Karadag Ertugrul Karadag:
    Harbi kuruluş osman Eyüp Sultan ı fethetmiş 33 1 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    Anca vatandaştan vergi alın. Böyle tiplerden almazlar 28 6 Yanıtla
  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Bu degirmenin suyu neteden geliyor. Devlet bukadar parayi nereden kazandilar arastirilsin 7 1 Yanıtla
  • Gökhan Yıldız Gökhan Yıldız:
    boşuna çenenizi yormayın 4 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
