Burak Özçivit'in Abu Dhabi'deki yatırımı dikkat çekti
Burak Özçivit'in Abu Dhabi'deki yatırımı dikkat çekti

Burak Özçivit\'in Abu Dhabi\'deki yatırımı dikkat çekti
12.02.2026 14:31
Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in kazandığı gelirlerle Abu Dhabi ve Dubai'de gayrimenkul satın aldığı iddia edildi. Özçivit'in daha önce Bodrum'daki lüks villası da akıllara geldi.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, TV8'deki Gel Konuşalım programında, Burak Özçivit'in Abu Dhabi'de 11 odalı lüks bir malikane aldığı ve Dubai'deki rezidans projelerinde üç daire sahibi olduğuna dair iddiaları aktardı.

Burak Özçivit'in Abu Dhabi'deki yatırımı dikkat çekti

Ayrıca Üstündağ, oyuncunun İstanbul Eyüp'te de daireler topladığına dair kulis bilgileri aktardı.

Geçen hafta Etiler'de özel plakalı lüks aracıyla görüntülenen Özçivit'in yeni aracının piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon lira olduğu öğrenildi.

Burak Özçivit'in Abu Dhabi'deki yatırımı dikkat çekti

2024 yılında, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Bodrum Turgutreis'te yeni aldıkları yazlıklarında görüntülendi. Ustalarla görüşen oyuncu çiftin, büyük bir bahçesi ve havuzu bulunan lüks villanın her şeyiyle kendilerinin ilgilendiği görüntülendi.

Burak Özçivit'in Abu Dhabi'deki yatırımı dikkat çekti

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu. Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

Son Dakika Magazin Burak Özçivit'in Abu Dhabi'deki yatırımı dikkat çekti - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Suphi3423 Suphi3423:
    Tabii ki binecek o bilmeyecek ben mi bineceğim benim de stresim güzel bir türlü şarkıcı olamadım bizdeki şans manda tezeği gibi 0 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Burak Özçivit'in Abu Dhabi'deki yatırımı dikkat çekti - Son Dakika
