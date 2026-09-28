Burak Özçivit’ten aile pozu! Fahriye Evcen ve çocuklarıyla objektif karşısında

Burak Özçivit, sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte çekilen yeni bir karesini paylaştı. Eşi Fahriye Evcen ve çocukları Karan ile Kerem’le objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, doğayla iç içe çekilen aile fotoğrafına kısa bir not ekledi.

“MAAİLE” NOTUYLA PAYLAŞTI

Özçivit, paylaşımına “maaile” notunu düşerken, fotoğrafta ailecek sakin ve keyifli bir gün geçirdikleri görüldü. Ünlü çiftin çocuklarıyla birlikte verdiği poz, kısa sürede dikkat çekti.

AİLE KARESİ İLGİ GÖRDÜ

Yoğun iş temposuyla sık sık gündeme gelen Burak Özçivit’in bu kez ailesiyle yaptığı paylaşım öne çıktı. Fahriye Evcen ile yan yana duran oyuncunun, oğulları Karan ve Kerem’le verdiği samimi aile pozu takipçilerinden ilgi gördü.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR GÜN

Yeşillikler içinde çekilen karede Özçivit ailesinin günlük ve sade halleri dikkat çekerken, paylaşım magazin gündeminde de kendine yer buldu.