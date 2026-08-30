Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadığı iddialarına isyan etti: Bizi rahat bırakın - Son Dakika
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Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadığı iddialarına isyan etti: Bizi rahat bırakın

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadığı iddialarına isyan etti: Bizi rahat bırakın
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Kız kardeşi Burçun Özçivit’in düğününe eşi Fahriye Evcen ile katılmadığı yönünde çıkan haberler ve olumsuz yorumlar, ünlü oyuncu Burak Özçivit’i çileden çıkardı. Yoğun set takvimi nedeniyle törende yer alamayan Özçivit, çıkan iddialara sosyal medyadan tepki gösterdi ve "Neden bu kadar kötü oldunuz? Yeni evlenen çifti niye mutsuz ediyorsunuz? Uydurduğunuz hikayeleri gidin kendi hayatınıza yapın, bizi rahat bırakın." dedi.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, kız kardeşi Burçun Özçivit’in Samsun’ın Bafra ilçesinde gerçekleşen düğün törenine eşi Fahriye Evcen ile birlikte katılmadığı yönünde çıkan iddia ve eleştirilere sosyal medya hesabından sert bir dille tepki gösterdi.

KARDEŞİNİ TELEFONLA ARAMIŞ 

Burçun Özçivit ile iş insanı Hasan Sağdıç’ın hayatını birleştirdiği düğünde gözler ağabey Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’i aradı. Çiftin törende yer almaması sosyal medyada tartışma konusu olurken, Burak Özçivit'in yeni dizi projesinin Adana'daki yoğun çekim takvimi nedeniyle törene katılamadığı ve kardeşini arayarak tebrik ettiği öğrenildi.

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadığı iddialarına isyan etti: Bizi rahat bırakın

ZEHİR ZEMBEREK PAYLAŞIM

Yapılan olumsuz yorumlara ve iddialara sessiz kalmayan Burak Özçivit, kişisel sosyal medya hesabından sitem dolu bir açıklama yayımladı. Özçivit paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadığı iddialarına isyan etti: Bizi rahat bırakın

"Arkadaşlar neden bu kadar kötü oldunuz? Biz bütün aile mutluylen niye yeni evlenen bir çifti bu kadar mutsuz ediyorsunuz. Onlar bizim ailemiz canımız kime niye bu kadar saldırıyorsunuz. Uydurduğunuz hikayeler, saçma yorumlarınız gidin kendi hayatlarınıza yapın. Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın."

Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Burak Özçivit Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadığı iddialarına isyan etti: Bizi rahat bırakın - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
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