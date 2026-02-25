Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum - Son Dakika
Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

25.02.2026 19:37
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, kişisel bakım alışkanlığına dair şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Yaklaşık 20 yıldır saçlarını kendisinin kestiğini belirten Özçivit, bu rutinini uzun süredir değiştirmediğini ifade etti. Kendi saç kesimini ve bakımını kendi yöntemleriyle gerçekleştirdiğini söyleyen oyuncu, bu alışkanlığının gençlik yıllarından bu yana devam ettiğini belirtti. Özçivit'in bu açıklaması sosyal medyada geniş yankı buldu ve çeşitli eleştirilere neden oldu.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, katıldığı bir programda kişisel bakım alışkanlığına dair yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, yaklaşık 20 yıldır saçlarını kendisinin kestiğini belirterek bu rutinini uzun süredir değiştirmediğini söyledi.

YILLARDIR DEĞİŞMEYEN ALIŞKANLIK

Özçivit, profesyonel kuaför desteği almak yerine saç bakımını ve kesimini kendi yöntemleriyle gerçekleştirdiğini ifade etti. Özçivit'in bu alışkanlığın gençlik yıllarından bu yana devam ettiği öğrenildi.

Sık sık projeleri ve özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan oyuncunun bu açıklaması sosyal medyada geniş yankı buldu.

Açıklamanın ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin ekonomik gücüne atıf yaparak eleştirilerde bulundu. "150 milyona ev alıyorsun, kuaföre 500 lira vermiyorsun", "Bu parayı bu kadar sevmeyin", "150 milyona 30 daire aldın, cimrilikten başka bir şey değil" gibi yorumlar dikkat çekti.

Bazı kullanıcılar ise Özçivit'in bu yaklaşımını tasarruf ve alışkanlık tercihi olarak değerlendirdi. "Ben de kendim yapmaya çalışıyorum, daha yolun başındayız" ve "Böyle böyle zengin oluyorlar" gibi ifadeler de tartışmalara dahil oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Olabilir gayette normal birşey benim babamda hep kendi keser istediği saatte aliyo saçını kesiyo . Bunun cimrilikle veya herhangi birseyle ilgisi yok biz buna yetenek diyoruz. 10 0 Yanıtla
    Semih Aymergen Semih Aymergen:
    kardeş baban ameliyatini bile kendisi yapsa kimsenin umrunda değil . sen konuyu anlamamissin 4 6
  • Murat Murat:
    adamın saç tıraşı gayet güzel.sacma yorumları yapanlar kesin berberlerdir. 3 0 Yanıtla
  • Tahsin Poyraz Tahsin Poyraz:
    Yetenek 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
