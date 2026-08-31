Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı! "Vatandaşlık" itirafı - Son Dakika
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Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı! "Vatandaşlık" itirafı

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddiasıyla başlatılan soruşturma sonrası konuştu. Gazeteci Murat Ağırel'in iddialarında, Gökçek ailesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen şirketin Düsseldorf'ta milyonlarca avro değerinde taşınmaz aldığı belirtilmişti. Gökçek ise söz konusu binadaki 18 dairenin alım sürecine ilişkin "Oğlum Türkiye'deki evini ve arabasını sattı." dedi.

Düsseldorf'ta milyonluk bina iddiası, Melih Gökçek hakkındaki soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Gökçek, Almanya'daki dairelerin nasıl alındığını ve paranın nasıl gönderildiğini anlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma, gazeteci Murat Ağırel'in Gökçek ailesinin Almanya'daki şirketleri, gayrimenkul yatırımları ve para transferleri hakkında gündeme getirdiği iddiaların ardından geldi. Ağırel'in iddialarına göre, Gökçek ailesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen HAMAG GmbH adlı şirket üzerinden Almanya'da milyonlarca avroluk gayrimenkul yatırımları gerçekleştirildi. 

Şirketin 2022 yılında 30 bin avro sermayeyle kurulduğu, sonraki dönemde ise Türkiye'den yüksek tutarlı para transferleri aldığı ileri sürüldü. İddiaların en dikkat çeken bölümünü ise Düsseldorf'taki gayrimenkul oluşturdu. HAMAG GmbH'nin Düsseldorf'ta milyonlarca avro değerinde bir taşınmaz satın aldığı öne sürüldü. 

Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı!

GÖKÇEK'TEN İDDİALARA YANIT

Melih Gökçek ise Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan'a yaptığı açıklamada Almanya'daki dairelerin satın alınma sürecini anlattı.

“VATANDAŞLIK ALMAK İÇİN ŞİRKET KURUP DAİRE ALDILAR”

Melih Gökçek, Almanya'daki gayrimenkulün oğlu Ahmet Gökçek ve çocukları tarafından alındığını belirterek, “Oğlum Ahmet ve çocukları, Almanya'dan vatandaşlık almak için şirket kurup daire aldılar” dedi. Gökçek, gayrimenkulün finansmanına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Paranın bir kısmının ödendiğini, kalan bölüm için ise kredi ve ipotek benzeri bir finansman yöntemine başvurulduğunu ifade etti.

“OĞLUM TÜRKİYE'DEKİ ARABASINI VE EVİNİ SATTI”

Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek'in gayrimenkul alımı öncesinde bazı mal varlıklarını elden çıkardığını da söyledi. "Oğlum Türkiye'deki evini ve arabasını sattı." diyen Gökçek, buradan elde edilen paranın banka üzerinden ve yasal yollarla Almanya'ya gönderildiğini savundu. Gökçek, kalan ödeme için kullanılan yöntemi anlatırken Mansur Yavaş'ın kızının İngiltere'de daire alırken kredi ve ipotek kullanmasını örnek gösterdi ve Almanya'daki alımda da buna benzer bir sistem uygulandığını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Murat Ağırel, Melih Gökçek, Düsselldorf, Almanya, Türkiye, Gündem, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Melih Gökçek Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı! 'Vatandaşlık' itirafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Bi ev bi araba 18 daire ediyorsa ülke uçuyor demektir 31 0 Yanıtla
  • Doğukan Aga Doğukan Aga:
    Hiç inandırıcı değil. 29 1 Yanıtla
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Derdiniz neyde vatandaşlık başvurusunda bulunuyorsunuz. Cumhurbaşkanı paraları, şirketleri ülkeye getirin diyor vergi almayacağız muaf tutacağım dedi., bunlarda tersini yapıyor. 0 0
  • Szka788304 Szka788304:
    bir araba ve ev 18 daire ediyor mu hemde yurt dışında geliri maaş olan hiç bir kimse yurtdışında on sekiz daire alamaz 21 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Burdan bir şey çıkmaz 5 14 Yanıtla
    Yüksel Ata Yüksel Ata:
    Gördün Salatayı hemen Tuzluğu kapıp gelmişsin işte dik duruş böyle olur aferin...! 7 0
  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Kedir o kedi 9 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı! "Vatandaşlık" itirafı - Son Dakika
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