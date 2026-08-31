Fatih Tekke'nin eşi Müge Tekke'den olay beğeni - Son Dakika
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Fatih Tekke'nin eşi Müge Tekke'den olay beğeni

Fatih Tekke\'nin eşi Müge Tekke\'den olay beğeni
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Trabzonspor'da Ferencvaros yenilgisi sonrası istifa eden ancak yönetimin kararı kabul etmemesiyle görevine devam eden Fatih Tekke cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fatih Tekke'nin eşi Müge Tekke'nin, tecrübeli teknik adamın istifa kararına göndermede bulunan bir paylaşımı beğenmesi dikkat çekti.

Trabzonspor'da Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan Fatih Tekke istifası, bordo-mavili yönetimin kararı kabul etmemesiyle sonuçlanmıştı. Tekke görevine devam ederken, bu kez eşi Müge Tekke'nin yaptığı bir beğeni dikkat çekti.

İSTİFASI KABUL EDİLMEMİŞTİ

Ferencvaros karşılaşmasının ardından alınan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı veren Fatih Tekke'nin bu talebi, Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmemişti.

Fatih Tekke'nin eşi Müge Tekke'den olay beğeni

Başkan Ertuğrul Doğan da daha sonra yaptığı açıklamada, "Fatih Tekke ile yolumuza devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok" diyerek tecrübeli teknik adamın görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

Fatih Tekke'nin eşi Müge Tekke'den olay beğeni

EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

Yaşananların ardından Fatih Tekke'nin eşi Müge Tekke'nin beğendiği bir paylaşım dikkat çekti. Paylaşımda Fatih Tekke'nin üzgün bir görüntüsüne yer verilirken, "Gece duygusallığıyla mevzuyu yanlış anlayan biz" ifadesi kullanıldı. Müge Tekke'nin söz konusu paylaşımı beğenmesi, eşinin istifa kararı sonrası yaşanan sürece gönderme olarak yorumlandı.

Fatih Tekke'nin eşi Müge Tekke'den olay beğeni

FATİH TEKKE GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Trabzonspor yönetimi, Tekke'nin istifasını kabul etmeyerek teknik direktörüne desteğini sürdürme kararı aldı. Böylece Fatih Tekke, kısa süreli istifa sürecinin ardından bordo-mavili takımın başındaki görevine devam ediyor.

Ferencvaros, Fatih Tekke, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke'nin eşi Müge Tekke'den olay beğeni - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • nameless nameless nameless nameless:
    1. Galatasaray 2. Fenerbahçe 3. Beşiktaş 4. Trabzonspor Lig böyle biter otursun oturduğu yerde .. 2 9 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    evet evet iyi tespit aynen doğru sıralama.))) 0 3 Yanıtla
  • Cosdan Cosdan:
    Allah mutluluklarını daim etsin.birbirlerini seven güzel bir çift.istifa kararına gelince istifanın zamanını hissettiğin an istifa etmek gerekir.çünkü devam ettikçe klüpte Fatih tekkede yıpranır 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatih Tekke'nin eşi Müge Tekke'den olay beğeni - Son Dakika
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