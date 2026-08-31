Fener taraftarı küfretti, Yüksel Yıldırım çıldırdı! İşte o anlar

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Sahadaki mücadelenin yanı sıra tribünde yaşanan bir gerilim de karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

YÜKSEL YILDIRIM SİNİRLENDİ

Karşılaşma sırasında Fenerbahçe taraftarları, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım aleyhine tezahüratta bulundu. Tezahüratları duyan Yıldırım'ın oldukça sinirlendiği görüldü. Bulunduğu yerden ayağa kalkan Samsunspor Başkanı, Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu tribüne dönerek parmak salladı.

FENERBAHÇE SAHADAN 2-0 GALİP AYRILDI

Gerilimin yaşandığı karşılaşmanın sonunda gülen taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

MAÇ SONUNDA KENDİ TARAFTARI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Yüksel Yıldırım için gerilim maçın bitiş düdüğüyle de sona ermedi. Bu kez bazı Samsunspor taraftarları, basın açıklaması öncesinde Yıldırım'a transferler üzerinden tepki gösterdi.

Taraftarlar, "4 bin TL bilet aldık, golcü yok. Paran var transfer yap!" ve "Rezilsin, bizi Türkiye'ye rezil ettin" sözleriyle Yıldırım'a seslendi. Yıldırım'ın talebi üzerine emniyet güçleri tepki gösteren taraftarları alandan uzaklaştırdı.